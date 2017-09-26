Третий этап благоустройства и озеленения территории около "Самара Арены" обойдется в 742 млн рублей

Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической", 3-й этап.

Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта — 742,3 млн рублей.

Подрядчик должен будет провести озеленение и благоустроить проезд по ул Демократическая, проезды к тренировочным площадкам, проезд к РТП 1, а также пешеходные аллеи №№ 1,2,4, разворотную площадку и парковкой и подъездом, трамвайное кольцо и зону посадки.

Контракт предусматривает, в том числе, устройство освещения, системы автономного полива, малых архитектурных форм, велодорожек, велопарковок, мнемосхем и автономных модульных туалетов.

Согласно календарному графику, окончательно все работы должны быть завершены в мае 2018 года. Подрядчика должны определить 19 октября.