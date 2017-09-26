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ЖКХ и благоустройство Общество

Третий этап благоустройства и озеленения территории около "Самара Арены" обойдется в 742 млн рублей

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление капитального строительства Самарской области ищет подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ по объекту: "Благоустройство и озеленение территории, прилегающей к стадиону, в границах Московского шоссе, Ракитовского шоссе, Волжского шоссе, ул. Ташкентской, ул. Демократической", 3-й этап.

 Информация об этом опубликована на портале госзакупок.

Начальная максимальная цена контракта — 742,3 млн рублей.

Подрядчик должен будет провести озеленение и благоустроить проезд по ул Демократическая, проезды к тренировочным площадкам, проезд к РТП 1, а также пешеходные аллеи №№ 1,2,4, разворотную площадку и парковкой и подъездом, трамвайное кольцо и зону посадки.

Контракт предусматривает, в том числе, устройство освещения, системы автономного полива, малых архитектурных форм, велодорожек, велопарковок, мнемосхем и автономных модульных туалетов.

Согласно календарному графику, окончательно все работы должны быть завершены в мае 2018 года. Подрядчика должны определить 19 октября.

Гид потребителя

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В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.

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Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!

Сергей Феоктистов 27 июня 2017 13:04 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.

Андрей Куропаткин 23 июня 2017 10:29 Глава Самары провел выездное совещание по ремонту улично-дорожной сети

Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?

Наталья Антонова(Бирюкова) 09 июня 2017 17:43 Самарцам предлагают решить судьбу участка под рынком 15-го микрорайона

Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.

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