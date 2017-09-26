Стала известна программа фестиваля искусств "Самарская осень - 2017"

С 1 по 21 октября в Самарской филармонии пройдет фестиваль искусств "Самарская осень", сообщила пресс-служба учреждения.
Традиционно фестиваль открывается 1 октября — в Международный день музыки. Закрытие фестиваля состоится 21 октября.
Расписание международного фестиваля искусств "Самарская осень 2017":
- 1 октября, 18:30 — международный День Музыки. Скрипичный Олимп.
Исполнители: Солист — Сергей Крылов (скрипка, Италия); Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.
В программе: Паганини. Концерт № 4 для скрипки с оркестром ре минор; К 135-летию со дня рождения Стравинский. "Весна священная".
- 9 октября, 18:30 — Вечер органной музыки "Музыкальные истории: Лондон, Лейпциг и Париж".
Исполнители: Колин Эндрюс (Великобритания).
В программе: сочинения сэра Артура Блисса, Хауэллса, Паттерсона, Баха, Франка, Бонне, Мессиана
- 15 октября, 18:30 — Большая опера. Три тенора.
Исполнители: Народный артист Республики Узбекистан, солист Большого театра им. Навои Рамиз Усманов (тенор, Узбекистан), солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Юрий Городецкий (тенор, Беларусь), солист Молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна Тигран Оганян (тенор, Армения); Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.
В программе: популярные арии из опер русских и зарубежных композиторов, неаполитанские песни и другие.
- 17 октября, 18:30 — Юбилейный тур "25" Камерный ансамбль "Солисты Москвы".
Дирижер и солист — народный артист СССР Юрий Башмет (альт).
В программе: Моцарт, Григ, Чайковский, Брух, Россини, Бенда.
- 19 октября, 18:30 — "Триумф джаза" Игорь Бутман (саксофон) и Московский джазовый оркестр.
Солист — Олег Аккуратов (вокал, фортепиано).
- 21 октября, 18:30 — Проект Санкт-Петербургского Дома музыки "Река талантов". Гастроли молодых российских солистов в Поволжье.
Художественный руководитель — народный артист РФ Сергей Ролдугин.
Исполнители: лауреаты международных конкурсов, солисты; Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.
Концерты ведет Ирина Цыганова.
Последние комментарии
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!
Я служил в Самаре. Судьба военного - известна. Всегда с интересом и радостью смотрю на выступления Михаила Щербакова, я "Венгерский танец" № 5 в Москве всегда слушаю только в исполнении оркестра под руководством Михаила Щербакова. Разумеется, по интернету. Какое вдохновение, какая самоотверженность, и как это все красиво! МАЭСТРО, примите слова благодарности от благодарного Вашего слушателя - полковника Воздушно-десантных войск, ветерана боевых действий в Афганистане, члена Союза писателей России, и просто Вашего почитателя. Кстати, я окончил музыкальную школу по классу баяна - перед поступлением в Московское суворовское военное училище в 1970 году. Думал, музыка - это в прошлом. Играл немного на фортепиано, на аккордеоне, умею любую мелодию сыграть "на слух". А в Афганистане, когда гибли друзья, когда всем было не очень, у нас в палатке появился баян... Вы знаете, какое это было чудо? МАЭСТРО! Я Вам признателен за Ваше подвижничество в творчестве, за Вашу экспрессию, за... За, и за... Александр Колотило, кстати, по фамилии матери - Щербаков... Велика Русь - а Щербаковых еще больше... Шутка. Добра Вам, МАЭСТРО, удачи, творческой, и просто удачи. Радуйте нас! Радуйте своим творчеством! А мы так рады слышать оркестр под Вашим руководством!
Молодцы! Успехов коллективу!