Стала известна программа фестиваля искусств "Самарская осень - 2017"

С 1 по 21 октября в Самарской филармонии пройдет фестиваль искусств "Самарская осень", сообщила пресс-служба учреждения.

Традиционно фестиваль открывается 1 октября — в Международный день музыки. Закрытие фестиваля состоится 21 октября.

Расписание международного фестиваля искусств "Самарская осень 2017":

1 октября, 18:30 — международный День Музыки. Скрипичный Олимп.

Исполнители: Солист — Сергей Крылов (скрипка, Италия); Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.

В программе: Паганини. Концерт № 4 для скрипки с оркестром ре минор; К 135-летию со дня рождения Стравинский. "Весна священная".

9 октября, 18:30 — Вечер органной музыки "Музыкальные истории: Лондон, Лейпциг и Париж".

Исполнители: Колин Эндрюс (Великобритания).

В программе: сочинения сэра Артура Блисса, Хауэллса, Паттерсона, Баха, Франка, Бонне, Мессиана

15 октября, 18:30 — Большая опера. Три тенора.

Исполнители: Народный артист Республики Узбекистан, солист Большого театра им. Навои Рамиз Усманов (тенор, Узбекистан), солист Большого театра оперы и балета Республики Беларусь Юрий Городецкий (тенор, Беларусь), солист Молодежной оперной программы Национального академического театра оперы и балета им. Спендиаряна Тигран Оганян (тенор, Армения); Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.

В программе: популярные арии из опер русских и зарубежных композиторов, неаполитанские песни и другие.

17 октября, 18:30 — Юбилейный тур "25" Камерный ансамбль "Солисты Москвы".

Дирижер и солист — народный артист СССР Юрий Башмет (альт).

В программе: Моцарт, Григ, Чайковский, Брух, Россини, Бенда.

19 октября, 18:30 — "Триумф джаза" Игорь Бутман (саксофон) и Московский джазовый оркестр.

Солист — Олег Аккуратов (вокал, фортепиано).

21 октября, 18:30 — Проект Санкт-Петербургского Дома музыки "Река талантов". Гастроли молодых российских солистов в Поволжье.

Художественный руководитель — народный артист РФ Сергей Ролдугин.

Исполнители: лауреаты международных конкурсов, солисты; Академический симфонический оркестр Самарской государственной филармонии, художественный руководитель и главный дирижер — народный артист РФ Михаил Щербаков.

Концерты ведет Ирина Цыганова.