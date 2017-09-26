В Музее модерна покажут фильм "Раковина и священник" 1926 года

В Музее модерна 28 сентября в 19:00 состоится показ фильма "Раковина и священник" (1926). Показ пройдет в рамках цикла показов немого кино в сопровождении живой музыки "Звук и экран" в особняке Курлиной, сообщает пресс-служба музея.

В этот раз в центре внимания будет фильм Жэрмен Дюлак "Раковина и священник" 1926 г., сценарий к которому написал один из самых известных писателей, критиков, киносценаристов, театральных деятелей XX века Антонен Арто.

Эту картину считают одной из первых сюрреалистических работ в кинематографе, что отражено в построении самого фильма — неясного, ускользающего, без явной сюжетной линии. Большая часть фильма строится на сновидческих иллюзиях главного героя — молодого священника, принявшего целибат. Он видит во сне причудливую фантасмагорию, из образов, навеянных на него исповедью молодой жены пожилого генерала.

Кино будет сопровождаться музыкой в исполнении сотрудника музея Николая Кислухина.