16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Гран-при фестиваля документального кино "Соль земли" получил фильм, созданный режиссером из Сербии В кинотеатре "Художественный" покажут современные индийские фильмы Счастливый случай Олега Белова Фестиваль "Соль земли" начал свою работу в Самаре В Самаре и Тольятти завершился российско-итальянский кинофестиваль RIFF

Кино Культура

В Музее модерна покажут фильм "Раковина и священник" 1926 года

САМАРА. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 123
Версия для печати

В Музее модерна 28 сентября в 19:00 состоится показ фильма "Раковина и священник" (1926). Показ пройдет в рамках цикла показов немого кино в сопровождении живой музыки "Звук и экран" в особняке Курлиной, сообщает пресс-служба музея.

В этот раз в центре  внимания будет фильм Жэрмен Дюлак "Раковина и священник" 1926 г., сценарий к которому написал один из самых известных писателей, критиков, киносценаристов, театральных деятелей XX века Антонен Арто.

Эту картину считают одной из первых сюрреалистических работ в кинематографе, что отражено в построении самого фильма — неясного, ускользающего, без явной сюжетной линии. Большая часть фильма строится на сновидческих иллюзиях главного героя — молодого священника, принявшего целибат. Он видит во сне причудливую фантасмагорию, из образов, навеянных на него исповедью молодой жены пожилого генерала.

Кино будет сопровождаться музыкой в исполнении сотрудника музея Николая Кислухина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Dmitry Lakotsenin 12 сентября 2016 08:06 В Самаре открылась мемориальная доска в честь Эльдара Рязанова

Память народная, дорогого стоит!

Dmitry Lakotsenin 07 апреля 2016 12:45 В Самаре пройдет международный фестиваль "Кино - детям"

Хорошее дело.

Жорик Артян 20 августа 2015 13:41 Стала известна программа самарского киноклуба "Ракурс" на сентябрь

официальный сайт киноклуба—kinoclub.to

Lida Makarova 18 апреля 2015 10:21 Валерий Гришко сыграл в фильме "Битва за Севастополь"

Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!

михаил вдовин 18 апреля 2015 05:26 Прокуратура отказалась возбуждать дело против Дмитрия Сивиркина по обращению режиссера Валерия Гришко

Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?

Фото на сайте

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

Завершился Х Открытый всероссийский фестиваль документальных фильмов "Соль земли"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "КиноВертикали" прошла презентация фильма "Время первых"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

В "Художественном" открылся фестиваль документального кино "Соль земли"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1