В Музее модерна покажут фильм "Раковина и священник" 1926 года

В Музее модерна 28 сентября в 19:00 состоится показ фильма "Раковина и священник" (1926). Показ пройдет в рамках цикла показов немого кино в сопровождении живой музыки "Звук и экран" в особняке Курлиной, сообщает пресс-служба музея.
В этот раз в центре внимания будет фильм Жэрмен Дюлак "Раковина и священник" 1926 г., сценарий к которому написал один из самых известных писателей, критиков, киносценаристов, театральных деятелей XX века Антонен Арто.
Эту картину считают одной из первых сюрреалистических работ в кинематографе, что отражено в построении самого фильма — неясного, ускользающего, без явной сюжетной линии. Большая часть фильма строится на сновидческих иллюзиях главного героя — молодого священника, принявшего целибат. Он видит во сне причудливую фантасмагорию, из образов, навеянных на него исповедью молодой жены пожилого генерала.
Кино будет сопровождаться музыкой в исполнении сотрудника музея Николая Кислухина.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?