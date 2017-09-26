Самарец стрелял в полицейского из пневматической винтовки

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, его подозревают в применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.

По данным областного полицейского главка, 23 сентября экипаж полиции прибыл к дому в Промышленном районе Самары по сообщению граждан об услышанной стрельбе. Уже на месте происшествия с балкона многоэтажки несколько раз выстрелили в 42-летнего старшего сержанта полиции - водителя отдела полиции УМВД РФ по Самаре.

Пострадавшего правоохранителя госпитализировали с травмой головы. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Подозреваемого задержали на месте происшествия. По версии полицейских, причиной того, что мужчина открыл стрельбу, послужила стрессовая ситуация из-за семейных обстоятельств. По данным СУ СК, стрелявший мужчина к тому же был в состоянии алкогольного опьянения.

Кроме того, у самарца изъяли пневматическое ружье с оптическим прицелом без номера, бронежилет и два ножа.

Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемого по ходатайству следствия заключили под стражу.