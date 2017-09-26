Самарец стрелял в полицейского из пневматической винтовки

В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 32-летнего местного жителя, его подозревают в применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им должностных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Самарской области.
По данным областного полицейского главка, 23 сентября экипаж полиции прибыл к дому в Промышленном районе Самары по сообщению граждан об услышанной стрельбе. Уже на месте происшествия с балкона многоэтажки несколько раз выстрелили в 42-летнего старшего сержанта полиции - водителя отдела полиции УМВД РФ по Самаре.
Пострадавшего правоохранителя госпитализировали с травмой головы. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.
Подозреваемого задержали на месте происшествия. По версии полицейских, причиной того, что мужчина открыл стрельбу, послужила стрессовая ситуация из-за семейных обстоятельств. По данным СУ СК, стрелявший мужчина к тому же был в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, у самарца изъяли пневматическое ружье с оптическим прицелом без номера, бронежилет и два ножа.
Расследование уголовного дела продолжается. Подозреваемого по ходатайству следствия заключили под стражу.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.