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Страхование Финансы

Компания ВТБ Страхование застраховала фруктово-ягодный агрокластер в Липецкой области

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Компания ВТБ Страхование застраховала завод по заморозке и переработке фруктов и ягод, расположенный в Липецкой области. Проект по созданию фруктово-ягодного кластера реализуется компанией "Фрагария" при поддержке Danone. Завод был запущен в сентябре текущего года.

Договор страхования включает в себя строительно-монтажные риски, в том числе риски, связанные с утратой, гибелью и повреждением застрахованных объектов, страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, а также страхование послепусковых гарантийных обязательств.

Общий совокупный лимит ответственности составляет более 1 млрд  рублей.

Алексей Володин, заместитель генерального директора ВТБ Страхование,  прокомментировал: "Аграрная отрасль имеет стратегически важное для нашей страны значение, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны. Выступая страховщиком завода по заморозке и переработке фруктов и ягод, мы вносим свой вклад в обеспечение жителей нашей страны качественной свежей продукции отечественного производителя".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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