Компания ВТБ Страхование застраховала фруктово-ягодный агрокластер в Липецкой области

Компания ВТБ Страхование застраховала завод по заморозке и переработке фруктов и ягод, расположенный в Липецкой области. Проект по созданию фруктово-ягодного кластера реализуется компанией "Фрагария" при поддержке Danone. Завод был запущен в сентябре текущего года.

Договор страхования включает в себя строительно-монтажные риски, в том числе риски, связанные с утратой, гибелью и повреждением застрахованных объектов, страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, а также страхование послепусковых гарантийных обязательств.

Общий совокупный лимит ответственности составляет более 1 млрд рублей.

Алексей Володин, заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: "Аграрная отрасль имеет стратегически важное для нашей страны значение, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны. Выступая страховщиком завода по заморозке и переработке фруктов и ягод, мы вносим свой вклад в обеспечение жителей нашей страны качественной свежей продукции отечественного производителя".