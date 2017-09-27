Компания ВТБ Страхование застраховала фруктово-ягодный агрокластер в Липецкой области

Компания ВТБ Страхование застраховала завод по заморозке и переработке фруктов и ягод, расположенный в Липецкой области. Проект по созданию фруктово-ягодного кластера реализуется компанией "Фрагария" при поддержке Danone. Завод был запущен в сентябре текущего года.
Договор страхования включает в себя строительно-монтажные риски, в том числе риски, связанные с утратой, гибелью и повреждением застрахованных объектов, страхование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам, а также страхование послепусковых гарантийных обязательств.
Общий совокупный лимит ответственности составляет более 1 млрд рублей.
Алексей Володин, заместитель генерального директора ВТБ Страхование, прокомментировал: "Аграрная отрасль имеет стратегически важное для нашей страны значение, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны. Выступая страховщиком завода по заморозке и переработке фруктов и ягод, мы вносим свой вклад в обеспечение жителей нашей страны качественной свежей продукции отечественного производителя".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.