ХК "Лада" прервал серию поражений победой в овертайме над "Сочи" - 2:1

Во вторник, 26 сентября, в очередном матче КХЛ тольяттинская "Лада" принимала на своем льду "Сочи".
Счет в первом периоде открыл Алексей Мастрюков, гости сравнялись во втором отрезке, и до конца основного времени не изменился - 1:1. В самом начале овертайма Кирилл Капустин забросил победную шайбу - 2:1. "Лада" прервала десятиматчевую серию поражений, передает корреспондент Волга Ньюс.
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