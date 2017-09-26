В первом матче Суперлиги "Самара" переиграла "Урал" - 80:59

В первом матче чемпионата Суперлиги "Самара" в Екатеринбурге уверенно переиграла "Урал" - 80:59.

Первые очки в официальных матчах нового сезона "Самаре" принес Алексей Чиликин. Но команде потребовалось несколько минут, чтобы нащупать свою игру: до середины стартового периода она была в роли отстающей. Перехватить инициативу помогла активность Даниила Синегубова: он был трижды точен со средней дистанции, благодаря чему отрезок "Самара" завершала уже лидером - 17:15.



Во второй десятиминутке самарцы начали уходить в отрыв. Попадания Евгения Фидия, Линаса Лекавичуса и Максима Числова к середине периода позволили команде чувствовать себя относительно уверенно - 27:20. Хозяева попытались было вернуть себе инициативу, пару раз попали издали, но ответ гостей был равноценным: трехи от тех же Фидия и Лекавичуса - и к большому перерыву "Самара" имела уже "+10" - 37:27.

Линас не собирался сбавлять обороты и во второй половине, набрав в начале третьей четверти еще пять очков и укрепив преимущество команды. И даже рывок уральцев 6:0 не смог остановить "Самару". Все, что удалось хозяевам в третьем периоде, - свести его вничью, 16:16.



Но развить этот локальный успех самарцы им не позволили. Максим Числов и Алексей Голяхов своими трехами открыли заключительную десятиминутку, сразу же увеличив разницу в счете до 16 очков - 59:43. Вокруг этой отметки разница и "плясала" большую часть периода. За полторы минуты до финальной сирены Алексей Зозулин довел преимущество "Самары" до "+20". А точку в матче за мгновения до сирены поставил Филипп Стойко, отметивший свой дебют в Суперлиге точным трехочковым - 80:59.



Следующий свой матч "Самара" проведет 29 сентября в Ревде против "Темп-СУМЗ-УГМК", сообщает официальный сайт клуба.