16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
БК "Самара" сыграет с командой МБА из Москвы Во втором матче Суперлиги БК "Самара" уступил БК "Темп-СУМЗ" из Ревды - 67:77 В первом матче Суперлиги "Самара" переиграла "Урал" - 80:59 БК "Самара" стал победителем XII турнира памяти Генриха Приматова Баскетболисты "Самары" завершили сбор в Латвии крупной победой

Баскетбол Спорт

В первом матче Суперлиги "Самара" переиграла "Урал" - 80:59

ЕКАТЕРИНБУРГ. 26 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 214
Версия для печати

В первом матче чемпионата Суперлиги "Самара" в Екатеринбурге уверенно переиграла "Урал" - 80:59.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Первые очки в официальных матчах нового сезона "Самаре" принес Алексей Чиликин. Но команде потребовалось несколько минут, чтобы нащупать свою игру: до середины стартового периода она была в роли отстающей. Перехватить инициативу помогла активность Даниила Синегубова: он был трижды точен со средней дистанции, благодаря чему отрезок "Самара" завершала уже лидером - 17:15.

Во второй десятиминутке самарцы начали уходить в отрыв. Попадания Евгения Фидия, Линаса Лекавичуса и Максима Числова к середине периода позволили команде чувствовать себя относительно уверенно - 27:20. Хозяева попытались было вернуть себе инициативу, пару раз попали издали, но ответ гостей был равноценным: трехи от тех же Фидия и Лекавичуса - и к большому перерыву "Самара" имела уже "+10" - 37:27.

Линас не собирался сбавлять обороты и во второй половине, набрав в начале третьей четверти еще пять очков и укрепив преимущество команды. И даже рывок уральцев 6:0 не смог остановить "Самару". Все, что удалось хозяевам в третьем периоде, - свести его вничью, 16:16.

Но развить этот локальный успех самарцы им не позволили. Максим Числов и Алексей Голяхов своими трехами открыли заключительную десятиминутку, сразу же увеличив разницу в счете до 16 очков - 59:43. Вокруг этой отметки разница и "плясала" большую часть периода. За полторы минуты до финальной сирены Алексей Зозулин довел преимущество "Самары" до "+20". А точку в матче за мгновения до сирены поставил Филипп Стойко, отметивший свой дебют в Суперлиге точным трехочковым - 80:59.

Следующий свой матч "Самара" проведет 29 сентября в Ревде против "Темп-СУМЗ-УГМК", сообщает официальный сайт клуба.

Гид потребителя

Последние комментарии

имярек имярек 12 октября 2015 11:18 БК "Самара" подписал двух форвардов

почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:53 БК "Самара-СГЭУ" выиграл регулярный чемпионат Суперлиги

Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.

Иванов Александр 12 апреля 2015 16:51 "Красные Крылья" дома проиграли "Локомотиву-Кубани"

Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?

Женя К 29 апреля 2014 08:34 Баскетболисты "Красных Крыльев" провели мастер-класс

Молодцы! Красные крылья так держать!

Женя К 26 апреля 2014 12:59 Баскетболисты "Самары-СГЭУ" уступили команде "АлтайБаскет" - 93:99

Домашние стены помогают всегда.

Фото на сайте

Поединок БК «Самара» с МБА

Поединок БК «Самара» с МБА

БК "Самара-ДЮБЛ" проиграл финал ЦСКА - 57:65

БК "Самара-ДЮБЛ" проиграл финал ЦСКА - 57:65

Баскетболисты "Энергии-СамГТУ" вошли в число 16 лучших команд всероссийского турнира — Лиги Белова

Баскетболисты "Энергии-СамГТУ" вошли в число 16 лучших команд всероссийского турнира — Лиги Белова

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1