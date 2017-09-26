ХК ЦСК ВВС одержал первую в сезоне победу над "Дизелем" - 1:0

Во вторник, 26 сентября, в очередном матче чемпионата ВХЛ самарский ЦСК ВВС принимал у себя на льду пензенский "Дизель".
Единственную шайбу в игре на первой минуте забросил Никита Букия - 1:0. Этого "летчикам" хватило для первой в сезоне победы, сообщает официальный сайт ВХЛ.
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