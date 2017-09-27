Из озера Рубежное водолазы извлекли тело мужчины

Во вторник, 26 сентября, три водолаза из отряда специального назначения по заявлению полиции проводили на акватории озера Рубежное около одноименного села поиски утонувшего там 50-летнего мужчины, сообщают в ПСС по Самарской области.
По данным чрезвычайной службы, поиски продолжались два часа. Тело мужчины было обнаружено и доставлено к береговой линии. Выяснением причин происшествия занимается правоохранители.
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Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат