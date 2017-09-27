Из озера Рубежное водолазы извлекли тело мужчины

Во вторник, 26 сентября, три водолаза из отряда специального назначения по заявлению полиции проводили на акватории озера Рубежное около одноименного села поиски утонувшего там 50-летнего мужчины, сообщают в ПСС по Самарской области.

По данным чрезвычайной службы, поиски продолжались два часа. Тело мужчины было обнаружено и доставлено к береговой линии. Выяснением причин происшествия занимается правоохранители.