Спасатели ПСС потушили на о.Зелененький один гектар сухой травы

Во вторник, 26 сентября, днем в спасательную службу поступило сообщение о возгорании травы на острове Зелененький, сообщили в ПСС по Самарской области.

В 12:40 для борьбы с огнем от ПСП "Красная Глинка" и ПСП "Поляна Фрунзе" были направлены два спасательных катера с пятью спасателями на борту и оборудованием для тушения огня.

На острове горела сухая трава на площади 1 га. С помощью пожарных ранцев и мотопомп спасателями было остановлено распространение огня. В 14:50 возгорание сухой травы было полностью ликвидировано.