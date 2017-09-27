В кинотеатре "Художественный" стартует авторская программа Валерия Бондаренко "Страх высоты"

В октябре в Центре российской кинематографии "Художественный" стартует новый проект - авторская программа "Страх высоты" с Валерием Бондаренко".

3 октября в 19:00 программу откроет рубрика "Люблю" с кинолекторием по фильму Паоло Соррентино "Последствия любви" (18+).

Паоло Соррентино - итальянский кинорежиссер и сценарист. Постоянный участник Каннского кинофестиваля. Его работы дважды отмечались премией Европейской киноакадемии в категории "Лучший европейский фильм года". Фильм "Последствия любви" удостоился приза зрительских симпатий за лучшую мужскую роль (Тони Сервилло) и приза зрительских симпатий за лучшую работу режиссера (Паоло Соррентино) Европейской киноакадемии.

Герой фильма "Последствия любви", когда-то бизнес-консультант Тита ди Джироламо вложил огромные средства мафии в покупку танкера. Сделка сорвалась, а деньги пропали. "Серьезные люди" в тот момент не стали его убивать, а придумали для него другую работу.

"Мне всегда хотелось, чтобы публика увидела лучший фильм Паоло Соррентино и один из последних выдающихся фильмов о любви. Сам Соррентино на такую высоту больше никогда не поднимался", - говорит Валерий Бондаренко.

17 октября в 19:00 в рубрике "Не люблю" будет представлен кинолекторий по фильму Луиса Бунюэля "Дневная красавица" (16+), экранизация одноименного романа Жозефа Кесселя. Картина удостоена награды "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля 1967 года.

В фильме "Дневная красавица" верная жена и добропорядочная хозяйка Северина Серизи однажды решается на невероятный и совершенно аморальный эксперимент. Устав от собственной непогрешимости, она тайно поступает на работу в публичный дом некой мадам Анаис. Но так как по вечерам и по ночам Северина продолжает играть свою привычную роль буржуазной кошечки, в борделе она получает имя "Дневная красавица". Северина начинает вести двойную жизнь.

"Бунюэля надо смотреть всю жизнь. "Дневная красавица" - это фильм-шкатулка, в которую небрежной рукой гения брошены красота Катрин Денев, сексуальные грезы, сюрреалистический юмор и еще то немногое, ради чего вообще стоит смотреть кино", - говорит Валерий Бондаренко.

В проекте "Страх высоты" показы лучших фильмов известных режиссеров будут сопровождаться вступительным словом Валерия Бондаренко - кинокритика, киноведа, филолога, журналиста, писателя и автора ряда оригинальных тренингов. Название "Страх высоты" с Валерием Бондаренко" отражает как своеобразие авторского взгляда на классический кинематограф, так и художественные достоинства кинокартин, представленных в проекте.

Каждый фильм будет обозначен позицией Валерия Бондаренко: "Люблю", "Не люблю", "Не люблю, но смотреть надо".