В кинотеатре "Художественный" стартует авторская программа Валерия Бондаренко "Страх высоты"

В октябре в Центре российской кинематографии "Художественный" стартует новый проект - авторская программа "Страх высоты" с Валерием Бондаренко".
3 октября в 19:00 программу откроет рубрика "Люблю" с кинолекторием по фильму Паоло Соррентино "Последствия любви" (18+).
Паоло Соррентино - итальянский кинорежиссер и сценарист. Постоянный участник Каннского кинофестиваля. Его работы дважды отмечались премией Европейской киноакадемии в категории "Лучший европейский фильм года". Фильм "Последствия любви" удостоился приза зрительских симпатий за лучшую мужскую роль (Тони Сервилло) и приза зрительских симпатий за лучшую работу режиссера (Паоло Соррентино) Европейской киноакадемии.
Герой фильма "Последствия любви", когда-то бизнес-консультант Тита ди Джироламо вложил огромные средства мафии в покупку танкера. Сделка сорвалась, а деньги пропали. "Серьезные люди" в тот момент не стали его убивать, а придумали для него другую работу.
"Мне всегда хотелось, чтобы публика увидела лучший фильм Паоло Соррентино и один из последних выдающихся фильмов о любви. Сам Соррентино на такую высоту больше никогда не поднимался", - говорит Валерий Бондаренко.
17 октября в 19:00 в рубрике "Не люблю" будет представлен кинолекторий по фильму Луиса Бунюэля "Дневная красавица" (16+), экранизация одноименного романа Жозефа Кесселя. Картина удостоена награды "Золотой лев" Венецианского кинофестиваля 1967 года.
В фильме "Дневная красавица" верная жена и добропорядочная хозяйка Северина Серизи однажды решается на невероятный и совершенно аморальный эксперимент. Устав от собственной непогрешимости, она тайно поступает на работу в публичный дом некой мадам Анаис. Но так как по вечерам и по ночам Северина продолжает играть свою привычную роль буржуазной кошечки, в борделе она получает имя "Дневная красавица". Северина начинает вести двойную жизнь.
"Бунюэля надо смотреть всю жизнь. "Дневная красавица" - это фильм-шкатулка, в которую небрежной рукой гения брошены красота Катрин Денев, сексуальные грезы, сюрреалистический юмор и еще то немногое, ради чего вообще стоит смотреть кино", - говорит Валерий Бондаренко.
В проекте "Страх высоты" показы лучших фильмов известных режиссеров будут сопровождаться вступительным словом Валерия Бондаренко - кинокритика, киноведа, филолога, журналиста, писателя и автора ряда оригинальных тренингов. Название "Страх высоты" с Валерием Бондаренко" отражает как своеобразие авторского взгляда на классический кинематограф, так и художественные достоинства кинокартин, представленных в проекте.
Каждый фильм будет обозначен позицией Валерия Бондаренко: "Люблю", "Не люблю", "Не люблю, но смотреть надо".
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?