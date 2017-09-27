Житель Октябрьска задержан по подозрению в краже рельсорезного станка и чайника

Недавно в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о хищении рельсорезного станка и электрического чайника из кладового помещения Октябрьской дистанции пути — структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе отдела.
При осмотре места происшествия было установлено, что преступники проникли на склад, взломав засов входных ворот. Ущерб от кражи составил более 25 тыс. рублей.
Во вемя оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний житель Октябрьска, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений.
В Сызранском ЛО ВД России на транспорте сообщают, что подозреваемый признался в краже и рассказал, что чайник уже успел продать. А рельсорезный станок полицейские у него изъяли.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу по п. "б" ч.2 ст. 158 УК РФ.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.