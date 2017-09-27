Житель Октябрьска задержан по подозрению в краже рельсорезного станка и чайника

Недавно в дежурную часть Сызранского ЛО МВД России на транспорте поступило сообщение о хищении рельсорезного станка и электрического чайника из кладового помещения Октябрьской дистанции пути — структурного подразделения Куйбышевской дирекции инфраструктуры, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе отдела.

При осмотре места происшествия было установлено, что преступники проникли на склад, взломав засов входных ворот. Ущерб от кражи составил более 25 тыс. рублей.

Во вемя оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 41-летний житель Октябрьска, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений.

В Сызранском ЛО ВД России на транспорте сообщают, что подозреваемый признался в краже и рассказал, что чайник уже успел продать. А рельсорезный станок полицейские у него изъяли.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу по п. "б" ч.2 ст. 158 УК РФ.