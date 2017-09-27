Самарский филиал РСХБ направил 4,62 млрд рублей на проведение сезонных работ

По состоянию на 15 сентября текущего года Самарский филиал Россельхозбанка направил сельхозпредприятиям региона порядка 4,62 млрд рублей на проведение посевной и уборочной кампаний. Это на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля льготных кредитов в общем объеме выдач на сезонные работы составила 48,5% (2,24 млрд рублей).
Финансовая поддержка банка способствовала успешному проведению сева и уборки зерновых в регионе. В этом сезоне заемные средства предоставлены 84 агрохозяйствам, которые с их помощью подготовили материально-техническую базу, в том числе приобрели запчасти, горюче-смазочные материалы, удобрения, семена и сельхозинвентарь.
"Учитывая благоприятную погоду, уборочные работы аграриями области ведутся высокими темпами, и это дает уверенность, что будет собран хороший урожай зерновых", - комментирует руководитель Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.