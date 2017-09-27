16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Аналитики Промсвязьбанка: доллар берет курс на повышение Средняя сумма долга заемщиков - потенциальных банкротов в области составляет 1,8 млн рублей Банк ВТБ добился признания банкротом владельца холдинга "СВ" Алексея Гриншпуна Завершается сбор заявок на участие в хакатоне PSB SAMARA BATTLE Сбербанк опроверг возможность ухода в "минус" держателей дебетовых карт

Банки Финансы

Самарский филиал РСХБ направил 4,62 млрд рублей на проведение сезонных работ

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 101
Версия для печати

По состоянию на 15 сентября текущего года Самарский филиал Россельхозбанка направил сельхозпредприятиям региона порядка 4,62 млрд рублей на проведение посевной и уборочной кампаний. Это на 30% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля льготных кредитов в общем объеме выдач на сезонные работы составила 48,5% (2,24 млрд рублей).

Финансовая поддержка банка способствовала успешному проведению сева и уборки зерновых в регионе. В этом сезоне заемные средства предоставлены 84 агрохозяйствам, которые с их помощью подготовили материально-техническую базу, в том числе приобрели запчасти, горюче-смазочные материалы, удобрения, семена и сельхозинвентарь.

"Учитывая благоприятную погоду, уборочные работы аграриями области ведутся высокими темпами, и это дает уверенность, что будет собран хороший урожай зерновых", - комментирует руководитель Самарского филиала Россельхозбанка Раиль Багдалов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Михаил Грушевский 28 апреля 2016 08:28 Эл банк должен вернуть своим заемщикам 150 млн руб. неправомерно полученных от них средств

И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1