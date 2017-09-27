16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Депутаты утвердили очередные изменения в бюджет Самары В Самаре обсудили строительство пятой очереди набережной В Тольятти обсудили концепцию сквера, который планируют построить на месте бывшего кинотеатра "Маяк" Сызрань получит деньги на строительство новой спортивной площадки В регионе стартовала акция "Самарская область - наш дом"

Муниципалитеты Власть и политика

Депутаты утвердили очередные изменения в бюджет Самары

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 291
Версия для печати

На заседаниях Самарской городской думы принят ряд поправок в бюджет. Средства предусмотрены в том числе на приобретение квартир детям-сиротам и достройку детсада в микрорайоне Волгарь. Также приняты решения о межбюджетных отношениях.

Фото: Фото предоставлено думой г.о. Самара

Жилье детям-сиротам

По словам руководителя департамента финансов и экономического развития Татьяны Офицеровой, часть поправок в бюджет-2017 связана с перераспределением средств в размере 59,7 млн рублей внутри департамента градостроительства. На эту сумму планируется приобрести жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С учетом этих средств и ранее поступивших субвенций из областного бюджета в объеме 158,4 млн рублей до конца года планируется купить 140 квартир.

"Это крайне важное решение, - отметила председатель гордумы Галина Андриянова. - Для его обсуждения депутатский корпус решил провести внеочередное заседание думы. Обеспечение детей-сирот жильем - для нас приоритетная задача".

Также в думе рассмотрели вопрос о межбюджетных отношениях. С 1 сентября внутригородские районы Самары наделены полномочиями по выдаче разрешения на установку и демонтаж рекламных конструкций на фасадах и кровле зданий, различных строениях. Согласно поправкам, с 1 января 2018 года в бюджеты районов будет поступать в полном размере госпошлина (5000 рублей) за выдачу таких разрешений. Депутаты единогласно поддержали эти изменения.

Деньги на детсад и дворы

Еще часть поправок связана с поступлением в казну города 185,8 млн рублей из вышестоящих бюджетов. 72,7 млн рублей из этой суммы направят на выплату лизинговых платежей за приобретенные в 2016 году трехсекционные трамваи. 70,6 млн рублей составят субсидии на строительство детского сада в микрорайоне Волгарь. По словам Татьяны Офицеровой, эти средства планировалось выделить в 2018 году, но из-за ускоренных темпов строительства деньги "перешли" на этот год - уже в декабре садик будет сдан.

30,6 млн рублей пойдет на благоустройство дворов в рамках проекта "Комфортная городская среда". Сейчас в эту программу включены 196 дворовых территорий. Еще 8,2 млн рублей выделят на создание безбарьерной среды в учреждениях дошкольного и дополнительного образования.

В итоге доходы и расходы бюджета-2017 выросли и составили 26,1 млрд и 27,9 млрд рублей соответственно. Дефицит остался неизменным - 1,8 млрд рублей. Депутаты единогласно поддержали все предложенные изменения.

Галина Андриянова, председатель Самарской городской думы:

- Перераспределение средств на приобретение квартир детям-сиротам - крайне важное решение. Для его обсуждения депутатский корпус решил провести внеочередное заседание думы. Обеспечение детей-сирот жильем - для нас приоритетная задача.

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Юрич 03 июля 2017 14:43 Сызрань возглавил Николай Лядин

Стесняюсь спросить - а до этого кто был?

Анатолий Илларионов 23 июня 2017 08:07 В Самаре планируется построить бульвар, который назовут в честь Штутгарта

Пустили бы прямой рейс Штутгард - Самара и визу бы попроще сделали, тогда люди реально могли бы контактировать. А так, одна "показуха".

V B 16 июня 2017 07:27 В 2017 году в области капитально отремонтируют 1023 МКД

Наш дом расположенный по ул.Аэродромная 59 ,1963 года постройки.Всё это время капремонта не проводилось,срок ремонта был намечен на 2017-2018г,а теперь перенесли сроки ремонта на 2029-2030г. С чем это связано непонятно.

Сергей Столяров 11 марта 2017 06:22 На должность начальника отдела транспорта КЖКХ Сызрани назначен Дмитрий Воробьев

Развалил Кашмир и свалил.

Сергей Паналин 14 февраля 2017 15:34 Глава Красноармейского района участвует в конкурсе на пост главы Волжского района

Макридин??? Не дай Бог!

Фото на сайте

ООО СМТ "Электрощит" сдал в Большой Глушице спортивный объект

ООО СМТ "Электрощит" сдал в Большой Глушице спортивный объект

Глава Тольятти провел первую встречу с общественностью

Глава Тольятти провел первую встречу с общественностью

В детском оздоровительном центре "Арго" отметили День ВДВ

В детском оздоровительном центре "Арго" отметили День ВДВ

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1