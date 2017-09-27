Депутаты утвердили очередные изменения в бюджет Самары

На заседаниях Самарской городской думы принят ряд поправок в бюджет. Средства предусмотрены в том числе на приобретение квартир детям-сиротам и достройку детсада в микрорайоне Волгарь. Также приняты решения о межбюджетных отношениях.

Жилье детям-сиротам

По словам руководителя департамента финансов и экономического развития Татьяны Офицеровой, часть поправок в бюджет-2017 связана с перераспределением средств в размере 59,7 млн рублей внутри департамента градостроительства. На эту сумму планируется приобрести жилье для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С учетом этих средств и ранее поступивших субвенций из областного бюджета в объеме 158,4 млн рублей до конца года планируется купить 140 квартир.

"Это крайне важное решение, - отметила председатель гордумы Галина Андриянова. - Для его обсуждения депутатский корпус решил провести внеочередное заседание думы. Обеспечение детей-сирот жильем - для нас приоритетная задача".

Также в думе рассмотрели вопрос о межбюджетных отношениях. С 1 сентября внутригородские районы Самары наделены полномочиями по выдаче разрешения на установку и демонтаж рекламных конструкций на фасадах и кровле зданий, различных строениях. Согласно поправкам, с 1 января 2018 года в бюджеты районов будет поступать в полном размере госпошлина (5000 рублей) за выдачу таких разрешений. Депутаты единогласно поддержали эти изменения.

Деньги на детсад и дворы

Еще часть поправок связана с поступлением в казну города 185,8 млн рублей из вышестоящих бюджетов. 72,7 млн рублей из этой суммы направят на выплату лизинговых платежей за приобретенные в 2016 году трехсекционные трамваи. 70,6 млн рублей составят субсидии на строительство детского сада в микрорайоне Волгарь. По словам Татьяны Офицеровой, эти средства планировалось выделить в 2018 году, но из-за ускоренных темпов строительства деньги "перешли" на этот год - уже в декабре садик будет сдан.

30,6 млн рублей пойдет на благоустройство дворов в рамках проекта "Комфортная городская среда". Сейчас в эту программу включены 196 дворовых территорий. Еще 8,2 млн рублей выделят на создание безбарьерной среды в учреждениях дошкольного и дополнительного образования.

В итоге доходы и расходы бюджета-2017 выросли и составили 26,1 млрд и 27,9 млрд рублей соответственно. Дефицит остался неизменным - 1,8 млрд рублей. Депутаты единогласно поддержали все предложенные изменения.

Галина Андриянова, председатель Самарской городской думы:

- Перераспределение средств на приобретение квартир детям-сиротам - крайне важное решение. Для его обсуждения депутатский корпус решил провести внеочередное заседание думы. Обеспечение детей-сирот жильем - для нас приоритетная задача.