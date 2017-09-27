В Самаре предпринимателя подозревают в попытке дать взятку сотруднику БЭП

В Самаре в здании отдела полиции №4 задержали индивидуального предпринимателя.

По версии источника в правоохранительных органах, он пытался подкупить сотрудника подразделения экономической безопасности. Мужчина предлагал 15 тыс. руб., чтобы ему вернули конфискованный товар и не составляли протокол об административном правонарушении.

Теперь он стал фигурантом уголовного дела о покушении на дачу взятки.