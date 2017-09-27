Промсвязьбанк внедряет решения Host-to-Host для корпоративных клиентов

Промсвязьбанк внедряет решения Host-to-Host для прямого обмена электронными документами между бухгалтерскими системами и ERP-платформами крупных промышленных холдингов и банковской системой. Интеграционный шлюз Host-to-Host позволяет клиентам упростить операционные процессы взаимодействия с банком, минуя интерфейсы систем дистанционного банковского обслуживания, и выстроить оптимальные схемы расчетов.
"Мы разработали гибкое решение, которое легко интегрировать в бухгалтерскую систему клиента и доработать под задачи конкретного бизнеса, - комментирует Евгений Козеренко, руководитель корпоративного блока Промсвязьбанка. - Реализовали для своих клиентов в Host-to-Host как стандартный функционал интеграционного шлюза "Direct Bank" системы "1С", так и функционал валютных операций, обмена документами валютного контроля, паспорта сделок, обмена произвольными документами, конверсии и пр. Такой функционал практически не имеет аналогов на российском рынке".
В ближайшее время Промсвязьбанк планирует расширить функционал Host-to-Host. Для международных и транснациональных корпораций с разветвленной структурой, а также для компаний, использующих бухгалтерские системы "SAP", будет добавлен обмен документами по международному стандарту ISO20022. Для зарплатных клиентов банка появятся сервисы отправки реестра, заказа карт и открытия счетов.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания - 1995) - один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% - Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% - НПФ "Будущее", 9,9999% - НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% - ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер - PSBR). www.psbank.ru . Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №3251 от 17 декабря 2014 г.