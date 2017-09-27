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Преступления Происшествия

Полицейские просят всех объяснять пожилым родственникам, что нельзя пускать в дом незнакомцев

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудники самарской полиции рассказали о самых распространенных схемах обмана пожилых людей и попросили всех напомнить старшим родственникам, что нельзя пускать в дом незнакомцев.

Фото: Фото предоставлено автором

"В 2017 г. в Самаре уже совершено 105 эпизодов мошенничества в отношении пожилых людей, - рассказал и.о. начальника полиции городского У МВД Дмитрий Журанкин. - Из них раскрыто 32 преступления".

Схемы обмана пожилых мужчин и женщин используются следующие.

Во-первых, когда мошенников несколько, один может затеять на улице доверительный разговор с жертвой и выведать у нее личные данные, например, имена детей. Через некоторое время к пенсионеру подойдет второй мошенник и скажет что-то вроде: "Я от вашей дочки Ани, она просила привезти вам продуктов".

Далее мошенник говорит, что нужно заплатить какие-то деньги, и бабушка или дедушка приглашает злоумышленника к себе домой, за деньгами. Там преступник замечает, откуда жертва достает сбережения, а затем просит принести сумки или банки для продуктов. Пока пенсионер отвлекается, деньги похищают.

Еще один распространенный способ - визит сотрудника соцслужбы. Часто к бабушкам и дедушкам стучит в дверь "соцработник". Как правило, это человек приятный в общении, который входит в доверие. Мошенник просит бабушку или дедушку показать квитанции или другие документы. Тут расчет следующий: пенсионер часто хранит документы и деньги в одном месте. Когда "тайник" раскрыт, лжесоцработник просит принести ему воды или бумагу для записей. Жертва выходит из помещения, а когда возвращается, соцработника уже нет, как и денег.

Один такой преступник по фамилии Белов, на счету которого - 22 эпизода обмана пенсионеров, даже похищал у бабушек и дедушек банковские карты, которые, конечно же, пенсионеры хранили в одном конверте с пин-кодами к ним. Деньги с карт мошенник позже снимал.

"Если к пожилому человеку пришли работники каких-то служб, например, ЖЭУ, газовики и прочие, нужно посмотреть их удостоверения и для надежности позвать кого-то из молодых соседей, позвонить родственникам, - говорят полицейские. - Также можно спросить у визитеров телефонные номера их организаций, перезвонить туда и спросить, отправляли ли к вам домой сотрудников. Нужно помнить, что представители служб обычно ходят в спецформе и при себе имеют необходимые для работы приборы".

Полицейские советуют: если вы не уверены в цели визитера, лучше вообще не впускайте его в квартиру. А еще можно позвонить в полицию: силовики говорят, что сейчас раскрытие преступлений против пожилых людей - в приоритете, и обещают оперативно выезжать по таким сигналам.

Не стоит разговаривать с незнакомцами и на улице. Некоторые мошенники устраивают для своих жертв целые представления: говорят, что "на вас порча", вот смотрите, даже яйцо, которым мы проведем по вам, станет черным внутри" (используется протухшее яйцо) и так далее.

Мошенники выбирают своими жертвами пенсионеров по ряду причин. Например, пожилые люди более доверчивы, а кроме того, часто плохо видят и не смогут запомнить и позже описать полицейским обманщика. Преступники даже научились вычислять квартиры пожилых людей - по старым окнам и дверям. Суммы похищенных в 2017 г. у бабушек и дедушек денег - от 25 до 700 тыс. рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

опсм опсм 29 сентября 2017 06:54 Родителей девочек, издевавшихся над котенком, оштрафовали за плохое воспитание детей

это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.

Вася Иванов 10 сентября 2017 18:07 На самарского пластического хирурга завели уголовное дело после операции по увеличению груди

а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы

Олег Марфин 26 августа 2017 11:03 За одни дежурные сутки в Тольятти сотрудники Росгвардии раскрыли две кражи велосипедов

Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.

Тамара Матузкова 24 августа 2017 10:43 По делу Сергея Рубакова прошли обыски у двух высокопоставленных чиновников мэрии

Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.

Наталья Маулина (Бегуненко) 22 августа 2017 14:54 Котенок, которого мучили кинельские живодерки, выжил

Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.

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