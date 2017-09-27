Более 60 000 анализов в год делает испытательный центр контроля качества воды "СКС"

Качество питьевой воды зависит, прежде всего, от технологического процесса очистки. В Самаре вода забирается из Волги и проходит все необходимые стадии очищения на насосно-фильтровальных станциях под постоянным наблюдением испытательного центра контроля качества природной и питьевой воды СКС.
Вода проверяется по нескольку раз в день, пробы берутся на протяжении всего процесса водоподготовки и в распределительных сетях. Всего в год лабораториями СКС отбирается более 7000 проб и делается около 60 000 анализов питьевой воды.
В течение последних нескольких лет количество жалоб на качество холодной воды, поставляемой в дома самарцев, стабильно снижается. Если в 2013 году их было более сорока, то в последние два года не превышает десяти.
Параллельно строгий контроль питьевой воды осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области. Поэтому самарцы могут не волноваться за качество холодной воды, которая течет из их кранов.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.