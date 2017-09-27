Более 60 000 анализов в год делает испытательный центр контроля качества воды "СКС"

Качество питьевой воды зависит, прежде всего, от технологического процесса очистки. В Самаре вода забирается из Волги и проходит все необходимые стадии очищения на насосно-фильтровальных станциях под постоянным наблюдением испытательного центра контроля качества природной и питьевой воды СКС.

Вода проверяется по нескольку раз в день, пробы берутся на протяжении всего процесса водоподготовки и в распределительных сетях. Всего в год лабораториями СКС отбирается более 7000 проб и делается около 60 000 анализов питьевой воды.

В течение последних нескольких лет количество жалоб на качество холодной воды, поставляемой в дома самарцев, стабильно снижается. Если в 2013 году их было более сорока, то в последние два года не превышает десяти.

Параллельно строгий контроль питьевой воды осуществляет Роспотребнадзор по Самарской области. Поэтому самарцы могут не волноваться за качество холодной воды, которая течет из их кранов.