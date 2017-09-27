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Растениеводство АПК и пищепром

В губернии убрано более половины урожая картофеля

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области убрано уже более половины посевных площадей картофеля, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов в рамках правительственного часа на пленарном заседании губдумы 27 сентября.

"В специализированных хозяйствах продолжается уборка картофеля и овощных культур. Картофеля убрано 2,3 тыс га из общей площади 4 тыс га при средней урожайности более 300 центнеров с гектара, собрано более 70 тысяч тонн картофеля. Наибольшая урожайность традиционно отмечается в Безенчукском районе (более 350 центнера с гектара)", - отметил он.

Овощных культур собрано с площади 2 тыс. га из 3 тыс. га, собрано более 48 тыс. т овощей при средней урожайности более 270 центнеров с гектара.

Лидируют также хозяйства Безенчукского района.

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