В губернии убрано более половины урожая картофеля

В Самарской области убрано уже более половины посевных площадей картофеля, рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов в рамках правительственного часа на пленарном заседании губдумы 27 сентября.
"В специализированных хозяйствах продолжается уборка картофеля и овощных культур. Картофеля убрано 2,3 тыс га из общей площади 4 тыс га при средней урожайности более 300 центнеров с гектара, собрано более 70 тысяч тонн картофеля. Наибольшая урожайность традиционно отмечается в Безенчукском районе (более 350 центнера с гектара)", - отметил он.
Овощных культур собрано с площади 2 тыс. га из 3 тыс. га, собрано более 48 тыс. т овощей при средней урожайности более 270 центнеров с гектара.
Лидируют также хозяйства Безенчукского района.
Последние комментарии
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
А Елховка как затесалась? Ни Кошки, ни Красный Яр не объявляли ни какой засухи. Да и погода наладилась. Или плохому танцору что то мешает?
Этот управляющий наверное только имущество продаёт,а про производство наверное забыл.
Это просто местный Кузьмич послал дормоедов на мужской половой член
Стабильными остались цены на мясную. молочную, хлебную продукцию. Так они подорожали раньше на 30- 50%.