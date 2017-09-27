Осенью в сельскохозяйственный оборот региона дополнительно вводится 34 тыс. га пашни

Осенью в сельскохозяйственный оборот Самарской области дополнительно вводится 34 тыс. га пашни, рассказал министр сельского хозяйства региона Алексей Попов в рамках правительственного часа на пленарном заседании губдумы 27 сентября.

"Подготовлено 34 тыс. га ранее не обработанной пашни для вовлечения в сельскохозяйственный оборот уже со следующего года. Из них 7 тыс. га в Борском районе, 4 тыс. га - в Камышлинском районе, 3,5 тыс. га в Алексеевском районе и другие, - пояснил министр. - Мы планомерно вводим в сельскохозяйственный оборот площади, которые ранее не обрабатывались, под урожай будущего года".

Алексей Попов рассказал, что сегодня хозяйства области активно закладывают основу под будущий урожай 2018 года.

"В районах идет сев озимых культур, всего планировалось посеять более 400 тыс. га, в связи с погодой сейчас засеяно 386 тыс. га, это 96%. Дальше все работы будут вестись только по фактической погоде, и если потепления не будет - эти цифры останутся неизменными", - подчеркнул он.

Больше всего озимых посеяно в хозяйствах Хворостянского и Ставропольского районов (по 24 тыс. га), Большеглушицкого района (23 тыс. га), Кинель-Черкасского, Похвистневского, Красноармейского районов.