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Алексей Попов: "Желание трейдеров сбить цену сдерживает рынок зерна"

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Рынок зерна в Самарской области сегодня сдерживает желание зернотрейдеров скупить урожай по максимально низкой цене.

Об этом рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия региона Алексей Попов в рамках правительственного часа на пленарном заседании губдумы 27 сентября.

"Главный вопрос сейчас — реализация собранного урожая. При Министерстве сельского хозяйства РФ и при облминсельхозе создан оперативный штаб, где мы отслеживаем возможности различных способов поставки, в том числе на экспорт, произведенной нашими аграриями продукции, — рассказал министр. — У нас три точки отгрузки на воду, и те трейдинговые компании, которые есть в области, сейчас занимаются закупкой зерна. Сдерживает только одно — желание зернотрейдеров на волне хорошего урожая закупить зерно по максимально низкой цене. Сегодня это сдерживает продажи. Но хозяйства пока находятся в достаточно неплохих условиях, что позволяет не скидывать урожай по максимально низкой цене, так что сегодня рынок, как и каждый год, немного стоит. Мы сейчас ждем сбора подсолнечника — после реализации основного урожая подсолнечника рынок зерновых будет работать в нормальном режиме".

Гид потребителя

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