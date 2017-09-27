В Самаре после столкновения с иномаркой госпитализирован мотоциклист

Днем 27 сентября в Самаре на ул. Товарной произошло ДТП с участием 32-летнего водителя Suzuki и 31-летнего мужчины, управлявшего мотоциклом Honda, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительным данным полицейских, выезжая с прилегающей территории на ул. Товарную напротив дома № 5 и поворачивая налево, автомобилист не уступил дорогу и сбил мотоциклиста.
Управлявшего мотоциклом мужчину госпитализировали с травмами.
По факту аварии ведется проверка.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше