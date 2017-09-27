В Самаре после столкновения с иномаркой госпитализирован мотоциклист

Днем 27 сентября в Самаре на ул. Товарной произошло ДТП с участием 32-летнего водителя Suzuki и 31-летнего мужчины, управлявшего мотоциклом Honda, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, выезжая с прилегающей территории на ул. Товарную напротив дома № 5 и поворачивая налево, автомобилист не уступил дорогу и сбил мотоциклиста. Управлявшего мотоциклом мужчину госпитализировали с травмами. По факту аварии ведется проверка.