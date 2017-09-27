Ремонт Южного моста закончат с опережением графика

Ремонт Южного моста и путепровода идет с опережением графика. Об этом сообщил заместитель руководителя управления развития, реконструкции и ремонта департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары Сергей Панферов.

"Готовность составляет 92%, - говорит Панферов. - Подрядчик опережает график практически на две недели, поэтому нет рисков уйти с ремонтом в зиму".

Всего в Самаре сейчас ведутся работы на 43 участках автомобильных дорог, все объекты планируют сдать вовремя.