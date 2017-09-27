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АПК и пищепром Экономика и бизнес

Трактор модели 2375 был представлен на XIX Поволжской агропромышленной выставке-2017

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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22-23 сентября в п. Усть-Кинельский Самарской области прошла "XIX Поволжская агропромышленная выставка-2017". В этом году в выставочной экспозиции приняли участие свыше 200 предприятий и организаций из более чем 20 регионов России.

Компания "Ротор-лизинг" - официальный дилер Ростсельмаш в Самарской области - представила на выставке масштабную экспозицию сельскохозяйственной техники.

Особый интерес посетителей стенда вызвал трактор модели 2375. Этот производительный трактор с шарнирно-сочлененной рамой предназначен для агрегатирования с орудиями шириной захвата до 15 м. Его можно использовать для работы с современными устройствами в широком спектре сельскохозяйственных работ. Ранее машины этой модели производились в Канаде. С августа 2016 года производственная площадка, где выпускают тракторы 2375 от Ростсельмаш, находится в Ростове-на-Дону.

По итогам выставки компания "Ротор-лизинг" награждена дипломом и медалью "За внедрение в сельскохозяйственное производство высокопроизводительной техники и оборудования".

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