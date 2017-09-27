Трактор модели 2375 был представлен на XIX Поволжской агропромышленной выставке-2017

22-23 сентября в п. Усть-Кинельский Самарской области прошла "XIX Поволжская агропромышленная выставка-2017". В этом году в выставочной экспозиции приняли участие свыше 200 предприятий и организаций из более чем 20 регионов России.
Компания "Ротор-лизинг" - официальный дилер Ростсельмаш в Самарской области - представила на выставке масштабную экспозицию сельскохозяйственной техники.
Особый интерес посетителей стенда вызвал трактор модели 2375. Этот производительный трактор с шарнирно-сочлененной рамой предназначен для агрегатирования с орудиями шириной захвата до 15 м. Его можно использовать для работы с современными устройствами в широком спектре сельскохозяйственных работ. Ранее машины этой модели производились в Канаде. С августа 2016 года производственная площадка, где выпускают тракторы 2375 от Ростсельмаш, находится в Ростове-на-Дону.
По итогам выставки компания "Ротор-лизинг" награждена дипломом и медалью "За внедрение в сельскохозяйственное производство высокопроизводительной техники и оборудования".
Последние комментарии
Это что получается, суд поддержал отъем проданной земли? Добро пожаловать в 90-е?
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
Дебильное предприятие! Зарплату не платят, руководство - идиоты, генеральный самодур и двоечник!
ух Самара городок! красивые девы в пятерочке живут, оказывается!
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !