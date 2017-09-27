Встреча с девушками с сайта знакомств закончилась для самарца разбоем

В Самаре направили в суд уголовное дело трех местных жителей, обвиняемых в краже, разбойном нападении и похищении паспортов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
По версии следствия, потерпевший на сайте знакомств познакомился с двумя девушками. Подруги неоднократно приезжали к мужчине. Они оценили обстановку в квартире и финансовые возможности парня, после чего решили обокрасть его. К делу привлекли двоих знакомых.
Одна из подруг встретилась с жертвой и убедила парня продолжить вечер у него дома. Ночью она открыла дверь и впустила подельников в квартиру. Один из злоумышленников угрожал хозяину жилплощади чем-то, похожим на пистолет, и требовал отдать банковские карты, деньги, мобильные телефоны, а также российский и заграничный паспорта. Общая стоимость похищенного составила около 155 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленники используют телефон потерпевшего и его банковскую карту. На следующий день после случившегося одна из подозреваемых купила себе телефон. Наблюдение за девушкой вывело правоохранителей на квартиру, где ее ждала сообщница. При обыске там изъяли некоторые похищенные у потерпевшего вещи.
Вскоре полицейские установили личность одного из мужчин, участвовавших в разбое, - 19-летнего студента самарского вуза.
Теперь в отношении двоих 19-летних и одного 20-летнего жителя области возбуждено уголовное дело по статьям "Кража", "Разбой", "Похищение документов". Двое обвиняемых содержатся под стражей. Вину они признали частично.
В отношении одного из участников разбоя уголовное дело выделено в отдельное производство. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.
Последние комментарии
это ты про ребенка так говоришь? а ты хотел что бы за этих котят их расстреляли ? слов нет про таких как ты , че в детстве обидели сверстники. ходил не кому не видимый без своего мнения . а теперь вот получите все по полной.
а если вы не чьи-то дети, то вам могут пригрозить судом за клевету и физической расправой, ничего не сможете доказать. известный пластик, мне обьяснили в темном углу без свидетелей на консультации, что я никто. я жалею, что в суд не подала сразу, а пыталсь поговорить. результат смотри выше. надо заранее делать аудио записи и видео всех встреч в деталях. не полагайтесь не репутацию, их интересуют только деньги. если надо они пойдут на все, чтобы не лишиться своей золотой жилы
Ну прям герои!!! А как смотреть как при них человека убивают так язык в ж..опу от страха.
Давно пора Сажать. Догадайтесь ОТКУДА ОБМАНУТЫЕ ДОЛЬЩИКИ И КВАРТИРЫ ОТПИСАНЫ В ПРОБЛЕМНЫХ ОБЪЕКТАХ НА АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНЫХ РАССЛЕДОВАНИЙ. ЗЕМЛЮ ОТПИСЫВАЛИ ГЕКТАРАМИ И КОМИССИИ ВСЕ НАРИСОВАННЫЕ ВСЕ ПОВЯЗАНЫ МЕЖДУ СОБОЙ ВО ВСЕХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В РЕГИОНЕ. Только потом Фурсов Олег комедию представляет жителям: "Кто землю бесхозную найдет- СОБЩАЙТЕ" СМЕШНО.
Где вы там "детишек" увидели? Это четко сформировавшиеся монстры и сволочи. Таким не место в цивилизованном обществе.