Встреча с девушками с сайта знакомств закончилась для самарца разбоем

В Самаре направили в суд уголовное дело трех местных жителей, обвиняемых в краже, разбойном нападении и похищении паспортов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По версии следствия, потерпевший на сайте знакомств познакомился с двумя девушками. Подруги неоднократно приезжали к мужчине. Они оценили обстановку в квартире и финансовые возможности парня, после чего решили обокрасть его. К делу привлекли двоих знакомых.

Одна из подруг встретилась с жертвой и убедила парня продолжить вечер у него дома. Ночью она открыла дверь и впустила подельников в квартиру. Один из злоумышленников угрожал хозяину жилплощади чем-то, похожим на пистолет, и требовал отдать банковские карты, деньги, мобильные телефоны, а также российский и заграничный паспорта. Общая стоимость похищенного составила около 155 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска выяснили, что злоумышленники используют телефон потерпевшего и его банковскую карту. На следующий день после случившегося одна из подозреваемых купила себе телефон. Наблюдение за девушкой вывело правоохранителей на квартиру, где ее ждала сообщница. При обыске там изъяли некоторые похищенные у потерпевшего вещи.

Вскоре полицейские установили личность одного из мужчин, участвовавших в разбое, - 19-летнего студента самарского вуза.

Теперь в отношении двоих 19-летних и одного 20-летнего жителя области возбуждено уголовное дело по статьям "Кража", "Разбой", "Похищение документов". Двое обвиняемых содержатся под стражей. Вину они признали частично.

В отношении одного из участников разбоя уголовное дело выделено в отдельное производство. Сейчас он объявлен в федеральный розыск.