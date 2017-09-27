ВТБ признан лучшим банком по содействию инициативе "Один Пояс - Один Путь" в Центральной и Восточной Европе

Банк ВТБ признан лучшим региональным банком по финансовому сотрудничеству в рамках инициативы "Один Пояс - Один Путь" ("Пояс и Путь") в Центральной и Восточной Европе по версии издания Euromoney - Asiamoney New Silk Road Finance Award.
Основными критериями для издания была оценка следующих финансовых сервисов: расчеты в национальных валютах, торговое финансирование, конверсионные операции, инвестиционно-банковские услуги и инфраструктурные инвестиции. Во всех этих направлениях ВТБ был признан лидером по продвижению и реализации потенциала инициативы "Пояса и Пути" в регионе Центральной и Восточной Европы.
Заместитель президента - председателя правления банка ВТБ Герберт Моос отметил: "Мы активно развиваем сотрудничество с крупнейшими банками Китая и других стран по географии "Пояса и Пути" и достигли значительных результатов по развитию межбанковского взаимодействия, что служит основой для реализации крупных проектов. Для ВТБ стратегическое партнерство с финансовыми институтами стран Азии имеет ключевое значение и позволяет постоянно расширять продуктовую линейку банковских услуг для наших клиентов".
Присуждение награды ВТБ является очередным признанием многолетней плодотворной работы банка на азиатском направлении и подтверждает его лидирующие позиции в этой области среди российских банков. ВТБ играет ключевую роль в построении межбанковской инфраструктуры в партнерстве с крупнейшими банками КНР и других стран азиатского региона и предоставляет полное финансовое сопровождение российского участия в проектах инициативы "Пояса и Пути".
Последние комментарии
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.
И правильно, что у Волошина позитивный настрой. Здесь большая вероятность отзыва этогоисполнительного листа. Да и сумма которую требуют по сути обратно вернётся в Эл банк. Очень жаль, что в очередной раз некоторые пытаются спекулировать на скандалах выполняя свои определённые задачи.