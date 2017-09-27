"Чудесные" таблетки для похудения помогли самарчанке сбросить 15 кг и получить условный срок

В Промышленном районном суде огласили приговор по делу о контрабанде сильнодействующих веществ.

Евгения Тюзина сильно располнела после рождения второго ребенка, разошлась с мужем. Поняв, что нужно что-то менять, взялась за похудение. Попытки долго были неудачными, но однажды в Интернете она прочитала про препарат "Билайт". За границей он был в открытом доступе, но в России продавался лишь по рецептам.

Недолго думая, девушка заказала себе сразу большую упаковку и уже через три-четыре месяца сбросила около 15 кг. После этого подруги Евгении тоже захотели худеть с помощью "чудо-препарата". Девушка же сказала, что у нее его много и она может продать часть. Так Тюзина стала зарабатывать на "Билайте".

Через "сарафанное радио" слухи об этом широко распространялись, и клиентура прибывала: заказы поступали, в том числе из других регионов, так что вскоре пришлось заказать еще упаковку.

Жизнь Евгении наладилась, она снова сошлась с мужем. Однако в марте 2017 г. у них на пороге появились полицейские. Они изъяли 2,6 кг "Билайта", хранившегося дома, и сообщили, что посылки с препаратом, которые она отсылала клиенткам, - также у них, потому что вещество, содержащееся в "Билайте", относится к запрещенным, а сама девушка за свою деятельность понесет уголовную ответственность.

В августе 2017 г. уголовное дело Тюзиной направили в суд.

"Ей предъявили обвинение по двум эпизодам контрабанды и 15 эпизодам незаконного оборота сильнодействующих веществ в крупном размере с целью сбыта, - сообщила старший помощник прокурора Промышленного района Елена Вагнер. - Вину подсудимая признала полностью и ходатайствовала о рассмотрении ее дела в особом порядке".

В суде Евгения Тюзина рассказала: "Я не знала, что в "Билайте" содержатся какие-то запрещенные вещества и тем более что он может нанести кому-то вред. Я испробовала его на себе, никаких проблем не было, кушать не хотелось вообще, только пить".

К слову, именно так и действует сибутрамин: это лекарственное средство, которое "обманывает" организм, вызывая чувство насыщения. Взамен, кроме сухости во рту, пациенты могут приобрести еще бессонницу, головные боли, анорексию. Поэтому с 2008 г. в России сибутрамин внесен в список сильнодействующих препаратов, которые подлежат специальному учету и продаются только в аптеках по рецептам.

Интересно, что как раз это вещество производитель "забыл" упомянуть в составе, зато там есть лист лотоса, трутовый гриб, плоды боярышника, внутренняя оболочка куриного желудка и прочие "прелести".

Евгению Тюзину признали виновной. Судья Промышленного райсуда Вадим Селиверстов учел ее раскаяние, сотрудничество со следствием и двух маленьких детей, поэтому назначил ей четыре с половиной года условного лишения свободы с испытательным сроком еще три с половиной года.