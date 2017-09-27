При столкновении Lada Kalina и Lada Granta в Жигулевске пострадала 11-летняя девочка

В Жигулевске 27 сентября в ДТП пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
В 7:45 63-летний водитель Lada Kalina ехал по ул. Гагарина со стороны ул. Приволжской. По предварительным данным, автомобилист не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с Lada Granta под управлением 33-летнего водителя.
В результате аварии пострадала 11-летняя пассажирка Lada Granta. "Скорая" доставила девочку в больницу.
Последние комментарии
Водитель не ментёныш случайно ? Номера знакомые
Намотало ночью пьяного дурачка на хачмобиле на столб - надо радоваться, что один убился.
По другим данным мотоблоком таки управлял 14-летник мальчик.
в каком то не установленном, там не регулируемый пешеходный переход-отмазывают проплатил
1. Не каждые два часа сменяя друг друга,а каждые четыре часа если память не изменяет Но не два часа точно 2.Лицензии на перевозку детей не существует в природе, и никогда не существовало..Лицензия одна, на перевозку вообше