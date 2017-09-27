При столкновении Lada Kalina и Lada Granta в Жигулевске пострадала 11-летняя девочка

В Жигулевске 27 сентября в ДТП пострадал ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

В 7:45 63-летний водитель Lada Kalina ехал по ул. Гагарина со стороны ул. Приволжской. По предварительным данным, автомобилист не уступил дорогу на перекрестке и столкнулся с Lada Granta под управлением 33-летнего водителя.

В результате аварии пострадала 11-летняя пассажирка Lada Granta. "Скорая" доставила девочку в больницу.