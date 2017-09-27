К ЧМ-2018 в Самаре благоустроят сквер им. Маяковского

В 2018 г. будет проведено комплексное благоустройство территории сквера им. Маяковского в границах улиц Гагарина, 9 Мая, Запорожской и Планерного переулка, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары.

"В рамках подготовки городского округа Самара к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018, приведению в порядок видовых мест и "гостевых" маршрутов на территории сквера имени Маяковского в 2018 году запланированы ремонтные работы и работы по благоустройству", - сообщили в департаменте.

В список запланированных работ вошли ремонт газонов, цветников, асфальтобетонного покрытия тротуаров, замена скамеек, урн, а также бортового камня. Работы будет проводить муниципальное предприятие Самары "Спецремстройзеленхоз" с применением необходимой техники.

Напомним, работы по благоустройству коснулись многих городских территорий. В Самарской области реализуется приоритетный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".

На реализацию этого проекта в регионе выделено 2,2 млрд руб., в том числе более 900 млн руб. - из федерального бюджета. На эти средства будут отремонтированы 196 дворовых территорий, а также три общественных пространства: площадь им. Куйбышева, Струковский сад и четвертая очередь набережной.