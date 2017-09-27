К ЧМ-2018 в Самаре благоустроят сквер им. Маяковского

В 2018 г. будет проведено комплексное благоустройство территории сквера им. Маяковского в границах улиц Гагарина, 9 Мая, Запорожской и Планерного переулка, сообщает департамент городского хозяйства и экологии Самары.
"В рамках подготовки городского округа Самара к проведению чемпионата мира по футболу FIFA 2018, приведению в порядок видовых мест и "гостевых" маршрутов на территории сквера имени Маяковского в 2018 году запланированы ремонтные работы и работы по благоустройству", - сообщили в департаменте.
В список запланированных работ вошли ремонт газонов, цветников, асфальтобетонного покрытия тротуаров, замена скамеек, урн, а также бортового камня. Работы будет проводить муниципальное предприятие Самары "Спецремстройзеленхоз" с применением необходимой техники.
Напомним, работы по благоустройству коснулись многих городских территорий. В Самарской области реализуется приоритетный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды".
На реализацию этого проекта в регионе выделено 2,2 млрд руб., в том числе более 900 млн руб. - из федерального бюджета. На эти средства будут отремонтированы 196 дворовых территорий, а также три общественных пространства: площадь им. Куйбышева, Струковский сад и четвертая очередь набережной.
Последние комментарии
В Самаре такая же идёт вода.Да же фильтра не спасают.
Эти рынки позорят наш город! Настала другая эпоха, хочется видеть красоту вокруг . а не эти уродливые трущобы.Кроме того , в расположении трамвайных путей, не должно быть никаких строений, а там на кольце заборы стоят вплотную к рельсам, непонятно. как они их чистят зимой.. в снегопады? А те люди, которые там работают...разве у них монополия на этот участок территории. Хватит ! Время этих рынков закончилось!
«В четверг, 22 июня, глава Самары Олег Фурсов провел выездное совещание по ремонту объектов улично-дорожной сети». Глава Самары Олег Фурсов 20 июня 2017 провел выездное совещание по ремонту объектов" улично-дорожной сети". — загадка, когда же Фурсов выезжал на ул. Губанова. Но, не суть… Управляющий микрорайоном экстренно, 21 июня собрал жителей Губанова в количестве 11 (одиннадцати) ?? человек! в помещении на Аминева 1, и провел «опрос» жителей о судьбе ул. Губанова, имеется протокол собрания… В протоколе одно, в Социалке написали другое другое. Если опрос 11 жителей — это опрос всех жителей ул. Губанова, то я не знаю, за что председатель микрорайона получает зарплату.
Г-н Фурсов, а до рынка на Ташкентской/К.Марска доехать не судьба? Или машину стало жалко?
Вы думаете, что нас кто-то услышит или прочитает? За людей всё уже решили, и неважно, что действительно хотят сами жители.