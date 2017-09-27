Комплексный ремонт ул. Красноармейской выполнен на 80%

Комплексный ремонт на ул. Красноармейской на участке от ул. Урицкого до ул. Максима Горького выполнен более чем на 80%. Об этом рассказал замначальника отдела технадзора МБУ Самары "Дорожное хозяйство" Сергей Лим.

"В рамках контракта проводились работы по ремонту проезжей части дороги с заменой бортового камня, также работы по ремонту тротуаров с заменой поребрика, устройство газонов, нанесение дорожной разметки, нанесение дорожных знаков. Также были выполнены работы по ремонту и восстановлению инженерных коммуникаций, дождеприемников и колодцев", - пояснил он.

В ночь на 27 сентября проводились работы по укладке верхнего слоя дорожного покрытия - щебеночно-мастичного асфальтобетона, который отличается повышенной прочностью и долговечностью. Ранее рабочими было произведено фрезерование старого асфальтобетонного покрытия на площади более 40 тыс. кв. м, ремонт инженерных коммуникаций (дождеприемников, колодцев), устройство выравнивающего слоя покрытия, а также завершены работы по укладке верхнего слоя асфальтобетона по основному ходу проезжей части, установке нового бортового камня и поребрика.

В большей степени выполнены ремонтные работы на тротуарах, часть из которых заасфальтированы, на части уложено плиточное покрытие, в том числе и тактильная плитка для удобства горожан с ограниченными возможностями здоровья - слепых и слабовидящих.

Кроме того, на улице приводятся в порядок газоны, будут установлены 126 мусорных урн, знаки дорожного движения, нанесена свежая разметка.

"Сроки окончания работ - до 31 октября, но подрядчик работает в усиленном темпе и, скорее всего, ремонт улицы завершит досрочно. Гарантия на работы составляет пять лет - если за это время будут выявлены дефекты, подрядчик обязан устранить их за свой счет", - отметил Сергей Лим.

Заместитель главного инженера ООО "НПФ XXI век" Даниил Степанов рассказал, что сейчас на участке трудится ремонтная бригада из 12 человек, работает шесть единиц техники.

"За смену бригада укладывает около 5 тыс. кв. метров покрытия. Это улица с интенсивным движением, поэтому основные работы производим ночью, движение закрываем частично, пускаем машины по трамвайным путям", - рассказал он.

По словам Степанова, на то, чтобы отремонтировать улицу, потребовалось около 6,5 тыс. т только верхнего слоя ЩМА-20 (это около 200 КамАЗов) и еще около 300 КамАЗов выравнивающего слоя.

Напомним, улица располагается на гостевом маршруте и ведет к таким достопримечательностям города, как площадь им. Куйбышева, Струковский сад, поэтому ремонт был крайне необходим. Ремонт производится по заказу департамента городского хозяйства и экологии администрации Самары согласно программе развития транспортной инфраструктуры Самарско-Тольяттинской агломерации в рамках приоритетного направления стратегического развития Российской Федерации "Безопасные и качественные дороги".