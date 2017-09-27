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Экономика и бизнес

Самарцев научат генерировать идеи для бизнеса

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Не менее 9% россиян планируют в ближайшие годы начать свое дело, в основном это молодые люди до 24 лет и жители крупных городов (по данным НАФИ). Среди тех, кто не желает начинать предпринимательскую деятельность, 15% указывают на отсутствие идей.

Специально для тех, кто сомневается в своей идее или ждет "бизнес-озарения", StartupSamara организует бесплатный марафон генерации бизнес-идей. 8 октября участники научатся создавать денежные концепции для бизнеса и оценивать объемы рынка, узнают, где найти ресурсы для запуска своего дела, и ознакомятся с наиболее эффективными методиками проверки бизнес-модели.

Воркшоп рассчитан как на личную работу, так и на повышение компетенций работы в команде. После тренинга будет сформировано несколько проектных групп, которые совместно проработают бизнес-идеи. Каждый участник сможет сгенерировать собственные идеи для бизнеса и составит карту дальнейших действий.

Спикером выступит Анна Шолина, управляющий собственник и руководитель ТОП федеральных тренеров по молодежному предпринимательству, серийный предприниматель, ментор стартапов в ФРИИ, эксперт федерального акселератора социальных инициатив RAISE, бизнес-тренер, эксперт, спикер Национальной ассоциации обучению предпринимательству.

Мероприятие бесплатное, подать заявку на участие можно по ссылке: https://startupsamara.timepad.ru/event/576293/.

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