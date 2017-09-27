Общественная палата формирует новый созыв

В среду, 27 сентября, на заседании губернской думы депутаты выбрали 15 членов Общественной палаты.
Напомним, согласно закону, в общественную палату входит 45 человек: 15 от губернатора, 15 от думы, еще 15 выбирается из числа граждан, представленных общественными объединениями.
Дума со своими представителями уже определилась. Среди них - председатель СРОО "Труженики тыла и ветераны труда" Петр Горшков, генеральный директор Самарского БКК Лидия Ерошина, главврач Самарской клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Золотарев, первый спикер Самарской губернской думы Леон Ковальский, директор Самарского инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев, директор благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова и т. д.
Последние комментарии
Наконец Самара проснулась от "рыбаковщины"
власть упреждает этим законом показатели преступности, которые они видят в статистике. Потребление алкоголя—криминогенный фактор в криминоголии написано.
Никто никому не мешает купить в суботу или в будние дни. и выпить в воскресение
Строительные площадки плевать хотели на все законы. Гастарбайтеры включают бетономешалки и подъемники с рассвета, мешая ночному сну, не что отдыху днем! "Сервис Д " на 3 Проезде и Печерской например. У них рабочий день с 700 утра в обход всех законов. Кто их накажет?
Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.