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Законотворчество Власть и политика

Общественная палата формирует новый созыв

САМАРА. 27 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 сентября, на заседании губернской думы депутаты выбрали 15 членов Общественной палаты.

Напомним, согласно закону, в общественную палату входит 45 человек: 15 от губернатора, 15 от думы, еще 15 выбирается из числа граждан, представленных общественными объединениями.

Дума со своими представителями уже определилась. Среди них - председатель СРОО "Труженики тыла и ветераны труда" Петр Горшков, генеральный директор Самарского БКК Лидия Ерошина, главврач Самарской клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Золотарев, первый спикер Самарской губернской думы Леон Ковальский, директор Самарского инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев, директор благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова и т. д.

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Популизм — 100% !!! Те, кто придумывает такие законы, скорее всего хотят выслужиться перед кем-то! Мне 38 лет, почему после работы в своём офисе в воскресенье после 18-00 я не могу купить 1 бут. чешского пива за 250 руб. ? Тот, кто придумывает такие законы, наверное сам имеет проблемы со спиртным, а у меня их нет, и не надо меня ограничивать.Я сам себя контролирую.

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