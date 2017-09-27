Общественная палата формирует новый созыв

В среду, 27 сентября, на заседании губернской думы депутаты выбрали 15 членов Общественной палаты.

Напомним, согласно закону, в общественную палату входит 45 человек: 15 от губернатора, 15 от думы, еще 15 выбирается из числа граждан, представленных общественными объединениями.

Дума со своими представителями уже определилась. Среди них - председатель СРОО "Труженики тыла и ветераны труда" Петр Горшков, генеральный директор Самарского БКК Лидия Ерошина, главврач Самарской клинической офтальмологической больницы им. Т.И.Ерошевского Андрей Золотарев, первый спикер Самарской губернской думы Леон Ковальский, директор Самарского инклюзивного клуба добровольцев Алексей Транцев, директор благотворительного фонда "Радость" Светлана Полдамасова и т. д.