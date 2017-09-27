В России завершена работа по ликвидации химического оружия

В среду, 27 сентября, председатель Государственной комиссии по химическому разоружению, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич доложил Владимиру Путину о досрочном завершении процесса ликвидации химического оружия в полном объеме.

В видеоконференции также приняли участие министр промышленности и торговли Денис Мантуров, начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при Минпромторге Валерий Капашин и замгендиректора технического секретариата Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Хамид Али Рао.

Владимир Путин заявил, что именно сегодня будет ликвидирован последний химический боеприпас из российских арсеналов химического оружия.

"Без всякого лишнего пафоса можно сказать, что это действительно историческое событие, имея в виду доставшийся нам еще с советских времен огромный объем арсенала химического оружия, которым можно было, как считают специалисты, уничтожить несколько раз все живое на земле. Это огромный шаг в сторону придания современному миру более сбалансированного, более безопасного характера.

Это значит, что наша страна выполнит главное международное обязательство по Конвенции о запрещении химического оружия - полностью ликвидирует свое химическое оружие", - сказал президент.

Владимир Путин напомнил, что Россия в числе первых подписала этот документ и тесно работала с партнерами, чтобы избавить человечество от угрозы применения и распространения столь варварского, смертоносного оружия.

Реализация российской программы началась еще в 1990-е годы, тогда Россия испытывала серьезные экономические трудности. В начале 2000-х были найдены ресурсы, чтобы ускорить ее выполнение. За 20 лет проведена масштабная работа. Были созданы современные наукоемкие предприятия, разработаны отечественные технологии, которые позволили обеспечить безопасное уничтожение химических боеприпасов с соблюдением самых жестких экологических стандартов и требований.

"Хочу еще раз подчеркнуть: Россия строго исполняет свои международные обязательства, в том числе в сфере разоружения и нераспространения оружия массового поражения. Рассчитываем, что усилия нашей страны по ликвидации химического оружия послужат примером и для других стран. Как известно, самыми крупными держателями, обладателями химического оружия были как раз Россия и являются до сих пор Соединенные Штаты, которые, к сожалению, не выполняют своих обязательств по срокам уничтожения химического оружия. Уже трижды переносят сроки его ликвидации, в том числе под предлогом отсутствия достаточного необходимого количества бюджетных финансовых средств, что, честно говоря, звучит как-то странновато. Но ладно... Мы ожидаем, что Соединенные Штаты, так же как и другие страны, будут выполнять все свои обязательства, взятые в рамках международных соглашений", - сказал президент.

Также Владимир Путин отметил, что завершить работу по ликвидации химического оружия планировалось в 2020 году, однако удалось это сделать раньше срока, в 2017 году.

"Это большой успех, это результат большой, сложной, ответственной работы больших коллективов: и ученых, и рабочих, инженеров, которые работали на специально созданных для решения этой задачи предприятиях. Я всех вас еще раз поздравляю", - выразил благодарность Владимир Путин.

Со своей стороны, Михаил Бабич доложил главе государства, что работа по ликвидации химического оружия была развернута в шести регионах страны, где были построены семь самых современных производственных комплексов.

"Особенно хочу отметить, что все использованные технологии и все оборудование разработаны российскими учеными и российскими инженерами. Кроме того, в соответствии с вашими указаниями во всех муниципальных образованиях, где расположены комплексы по уничтожению химического оружия, были созданы объекты социальной инфраструктуры. На их развитие и строительство было направлено почти 11,5 млрд рублей. На эти средства построено более 400 домов, 20 школ и детских садов, 14 больниц, три спортивных комплекса, более 160 км дорог, 640 км газопровода, 240 км водопроводных сетей и многое другое. Все это останется и будет служить людям в этих муниципальных образованиях", - рассказал главе государства Михаил Бабич.

Полпред отметил, что всего из более чем 70 тыс. т химического оружия, которое существовало в мире, 40 тыс. т находилось у Российской Федерации и 28 тыс. т - у Соединенных Штатов Америки. Несмотря на значительно больший объем оружия в Российской Федерации, удалось выполнить эту работу на несколько лет раньше лет раньше, чем американской стороне.

"Уважаемый Владимир Владимирович, все задачи, которые были поставлены перед государственной комиссией по химическому разоружению, выполнены в полном объеме. Все эти годы эта сложнейшая задача находилась на вашем личном контроле. И с сегодняшнего дня Российская Федерация становится государством, полностью свободным от химического оружия", - обратился к президенту Михаил Бабич.