Правительство области ушло в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление об отставке правительства региона.

Подписанным еще 25 сентября постановлением вице-губернаторы, кроме Александра Фетисова и Дмитрия Овчинникова, председатель правительства и все его заместители, а также все министры назначены временно исполняющими обязанности.

Постановление вступило в силу со дня его подписания.