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Облправительство Власть и политика

Правительство области ушло в отставку

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление об отставке правительства региона.

Правительство области ушло в отставку Правительство области ушло в отставку
Фото: Юлия Рубцова

Подписанным еще 25 сентября постановлением вице-губернаторы, кроме Александра Фетисова и Дмитрия Овчинникова, председатель правительства и все его заместители, а также все министры назначены временно исполняющими обязанности.

Постановление вступило в силу со дня его подписания.

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