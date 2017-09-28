Правительство области ушло в отставку

Временно исполняющий обязанности губернатора Самарской области Дмитрий Азаров подписал постановление об отставке правительства региона.
Подписанным еще 25 сентября постановлением вице-губернаторы, кроме Александра Фетисова и Дмитрия Овчинникова, председатель правительства и все его заместители, а также все министры назначены временно исполняющими обязанности.
Постановление вступило в силу со дня его подписания.
Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.