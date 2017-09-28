Туристка из Москвы упала с Девьей горы в "Самарской Луке", делая селфи

В субботу, 23 сентября, на экскурсионном маршруте национального парка "Самарская Лука" туристка из Москвы упала с Девьей горы, делая селфи, сообщает пресс-служба заповедника.

В результате падения у москвички - открытый двойной перелом ключицы, вывихи, ушибы. Оказавшиеся рядом люди добежали до КПП, вызвали смотрителей. А они, в свою очередь, вызвали "скорую" и инспекторскую машину, на которой доставили медсестру из с. Жигули.

Медсестра сделала обезболивающий укол, смотрители спустили пострадавшую с горы, в это время прибыла машина скорой помощи из Жигулевска и увезла пострадавшую в больницу.