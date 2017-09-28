Промсвязьбанк запустил новый канал продаж РКО

Проект реализуется совместно с online-сервисом по реализации товаров и услуг Workle, где стали доступны продажи РКО Промсвязьбанка.
На сайте Workle расположен баннер "Зарабатывай вместе с нами", через который любой продавец сайта сможет в специальной форме для резервирования счета указать данные потенциального клиента и контактную информацию о себе. Одновременно с этим происходит резервирование расчетного счета в Промсвязьбанке и проверка регистрации продавца на Workle. Затем с клиентом связывается менеджер колл-центра для более подробной консультации по условиям предоставления расчетно-кассового обслуживания.
"Пользователи сервиса, заинтересованные в получении денежного вознаграждения за приглашение партнеров на РКО в Промсвязьбанке, смогут привлекать новых клиентов через платформу Workle, не заключая для этого отдельных агентских договоров. Мы ожидаем, что поток клиентов через новый канал составит до 10% от всех привлечений", — отметил Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.
ПСБ ведет активную работу по привлечению клиентов, используя партнерские программы.
Регистрация и форма резервирования счета доступны на сайте Workle.
ПАО "Промсвязьбанк", Москва (год основания — 1995) — один из ведущих российских частных банков с активами 1,2 трлн рублей и собственными средствами (капиталом) 151 млрд рублей по состоянию на 01.07.2017 согласно данным по МСФО. Компании "Промсвязь Капитал Б.В." принадлежит 50,0343% обыкновенных акций банка, 11,7457% — Европейскому Банку Реконструкции и Развития, 10% — НПФ "Будущее", 9,9999% — НПФ "САФМАР" и НПФ "Доверие", входящим в одну группу лиц, 10% — ПАО МКБ в рамках РЕПО. Банк имеет следующие долгосрочные рейтинги международных рейтинговых агентств: "ВВ-" Standard & Poorʼs (прогноз негативный), "Ba3" Moodyʼs Investors Service (прогноз негативный), а также национальный рейтинг от рейтингового агентства Эксперт РА на уровне "ruA" (прогноз стабильный). В рейтинге "РБК 500: Рейтинг российского бизнеса" по итогам 2015 года Промсвязьбанк занимает 85-е место. Интернет-банк Промсвязьбанка признан лучшим в России по результатам исследования Internet Banking Rank 2016 аналитического агентства Markswebb Rank & Report и по версии журнала Global Business Outlook. Сеть банка насчитывает около 300 точек продаж в России, а также филиал банка на Кипре и представительство в Китае. Обыкновенные акции банка включены в котировальный список высшего уровня листинга Московской биржи (тикер — PSBR). www.psbank.ru Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014 г.