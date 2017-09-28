Промсвязьбанк запустил новый канал продаж РКО

Проект реализуется совместно с online-сервисом по реализации товаров и услуг Workle, где стали доступны продажи РКО Промсвязьбанка.

На сайте Workle расположен баннер "Зарабатывай вместе с нами", через который любой продавец сайта сможет в специальной форме для резервирования счета указать данные потенциального клиента и контактную информацию о себе. Одновременно с этим происходит резервирование расчетного счета в Промсвязьбанке и проверка регистрации продавца на Workle. Затем с клиентом связывается менеджер колл-центра для более подробной консультации по условиям предоставления расчетно-кассового обслуживания.

"Пользователи сервиса, заинтересованные в получении денежного вознаграждения за приглашение партнеров на РКО в Промсвязьбанке, смогут привлекать новых клиентов через платформу Workle, не заключая для этого отдельных агентских договоров. Мы ожидаем, что поток клиентов через новый канал составит до 10% от всех привлечений", — отметил Иван Паткин, директор по электронному бизнесу среднего и малого бизнеса Промсвязьбанка.

ПСБ ведет активную работу по привлечению клиентов, используя партнерские программы.

Регистрация и форма резервирования счета доступны на сайте Workle.