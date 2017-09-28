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Экономика и бизнес

В Самаре обсудят вопросы защиты интеллектуальной собственности

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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3 октября в Самаре пройдет международный семинар по вопросам защиты интеллектуальных прав. Участники получат ответы на вопросы от специалистов, работающих на международном рынке.

Адвокат из США с практикой в интеллектуальной собственности (патенты, авторское право и торговые марки) и коммерческом праве Леонид Гурьев расскажет, что обязательно должна иметь компания при выходе на зарубежные рынки, в частности на рынок США, и что бизнес получает от оформления прав на патент. Особое внимание будет уделено особенностям фиксации доказательств в процессах о нарушении прав в России и за рубежом.

С чего нужно начинать оформление интеллектуальных прав и в какой последовательности действовать, расскажет патентный поверенный РФ, Евразийский патентный поверенный Екатерина Шехтман.

Кроме того, будут подняты вопросы правильного составления договоров с разработчиками, партнерами, инвесторами, клиентами и мировых стандартов ведения инновационного бизнеса.

Ознакомиться с подробной программой мероприятия и полными описаниями спикеров можно по ссылке: https://yellowrockets.timepad.ru/event/568251/.

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