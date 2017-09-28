Самарский Роспотребнадзор усиливает контроль за температурой на социальных объектах

Управлением Роспотребнадзора в связи с наступлением холодного времени года и началом эпидемического сезона по гриппу усилен контроль за гигиеническим состоянием объектов социальной инфраструктуры. Прежде всего внимание уделяется лечебно-профилактическим, образовательным организациям, учреждениям социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также в домов (интернатов) для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники ведомства контролируют эффективность функционирования нагревательных и отопительных приборов по поддержанию необходимого температурного режима в помещениях, состоянию остекления и переплетов окон, дверей и их теплоизоляции. Для этого проводятся лабораторно-инструментальные исследования. В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата в помещениях объектов социальной инфраструктуры управление Роспотребнадзора применяет меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности.

Также осуществляется жесткий контроль за соблюдением режима прогулок детей в дошкольных образовательных организациях, проведения в образовательных организациях спортивных и массовых мероприятий на открытом воздухе, а также за созданием условий для работающих на открытом воздухе.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной инфраструктуры установлены санитарными правилами (СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.2.3358-16) и составляют: