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Общество

Самарский Роспотребнадзор усиливает контроль за температурой на социальных объектах

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управлением Роспотребнадзора в связи с наступлением холодного времени года и началом эпидемического сезона по гриппу усилен контроль за гигиеническим состоянием объектов социальной инфраструктуры. Прежде всего внимание уделяется лечебно-профилактическим, образовательным организациям, учреждениям социального обслуживания детей и граждан пожилого возраста, домов для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, а также в домов (интернатов) для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Сотрудники ведомства контролируют эффективность функционирования нагревательных и отопительных приборов по поддержанию необходимого температурного режима в помещениях, состоянию остекления и переплетов окон, дверей и их теплоизоляции. Для этого проводятся лабораторно-инструментальные исследования. В случае несоответствия гигиеническим нормативам параметров микроклимата в помещениях объектов социальной инфраструктуры управление Роспотребнадзора применяет меры административного воздействия, вплоть до приостановления деятельности.

Также осуществляется жесткий контроль за соблюдением режима прогулок детей в дошкольных образовательных организациях, проведения в образовательных организациях спортивных и массовых мероприятий на открытом воздухе, а также за созданием условий для работающих на открытом воздухе.

Гигиенические нормативы температуры воздуха в помещениях объектов социальной инфраструктуры установлены санитарными правилами (СанПиН 2.4.1.3049-13, СанПиН 2.4.2.2821-10, СанПиН 2.4.3259-15, СанПиН 2.1.3.2630-10, СП 2.1.2.3358-16) и составляют:

- 21-23°C в игровых младшей, средней, старшей групповых ячеек дошкольных организаций;
- 19-20°C в спальнях всех групповых ячеек дошкольных организаций;
- 18-24°C в учебных помещениях и кабинетах общеобразовательных организаций;
- 20-26°C в палатах лечебно-профилактических учреждений;
- не ниже 20°C в помещениях для отдыха и игр в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- 20-22°C в жилых комнатах в организациях социального обслуживания по лицам пожилого возраста, лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам.

Гид потребителя

Последние комментарии

Татьяна Катынская 29 сентября 2017 10:08 В Самарской области может возникнуть дефицит мест в общеобразовательных школах

Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?

Анна Настоящая-Арутюнова 24 сентября 2017 19:27 Объекты Минобороны в регионе готовят к отопительному сезону с опережением графика

Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????

Oleg Zalyalov 21 сентября 2017 12:29 Самарский "Ночной патруль": алкоголь не должен представлять угрозу обществу

Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?

Антон Задворнов 11 сентября 2017 19:05 Двойными продажами квартир в самарской новостройке заинтересовался "Человек и закон"

Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.

Алексей Дмитренко 05 сентября 2017 10:33 Почему браконьеры продолжают промышлять на самарских реках

Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html

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