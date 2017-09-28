Координатора тольяттинского штаба Алексея Навального второй раз осудили за экстремизм

Самарский областной суд 12 октября должен рассмотреть жалобу координатора тольяттинского штаба политика Алексея Навального Сергея Ионова. Последний недоволен решением суда в Тольятти.
Ранее суд в Автограде признал Ионова виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП) в соцсетях. Суд приговорил Ионова к штрафу в 1 тыс. руб., но тот с решением не согласился и пожаловался в областной суд.
Интересно, что Ионов ранее уже был наказан за схожее правонарушение, обжаловал наказание, но оно осталось в силе.
В прошлый раз (летом этого года) дело в отношении Ионова возбуждалось правоохранителями по статье "Производство и распространение экстремистских материалов".
Как сообщается на сайте облсуда, тогда "Ионов разместил и хранил на сайте в целях массового распространения в странице в социальной сети видеозапись, признанную экстремистским материалом, включенную в опубликованный федеральный список экстремистских материалов".
На тот момент у Ионова в соцсети было 3826 друзей.
"Обстоятельства, на основании которых судья основал свои выводы, приведенные в постановлении суда, доказательства и их оценка являются достаточными, чтобы исключить сомнения в виновности Ионова в совершении вмененного административного правонарушения, а потому не могут служить основанием к отмене постановления судьи районного суда", - решил тогда облсуд и признал законным штраф в 2 тыс. рублей.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?