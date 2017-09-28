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Суды Происшествия

Координатора тольяттинского штаба Алексея Навального второй раз осудили за экстремизм

ТОЛЬЯТТИ. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский областной суд 12 октября должен рассмотреть жалобу координатора тольяттинского штаба политика Алексея Навального Сергея Ионова. Последний недоволен решением суда в Тольятти.

Ранее суд в Автограде признал Ионова виновным в пропаганде и публичной демонстрации нацистской символики (статья 20.3 КоАП) в соцсетях. Суд приговорил Ионова к штрафу в 1 тыс. руб., но тот с решением не согласился и пожаловался в областной суд.

Интересно, что Ионов ранее уже был наказан за схожее правонарушение, обжаловал наказание, но оно осталось в силе.

В прошлый раз (летом этого года) дело в отношении Ионова возбуждалось правоохранителями по статье "Производство и распространение экстремистских материалов".

Как сообщается на сайте облсуда, тогда "Ионов разместил и хранил на сайте в целях массового распространения в странице в социальной сети видеозапись, признанную экстремистским материалом, включенную в опубликованный федеральный список экстремистских материалов".

На тот момент у Ионова в соцсети было 3826 друзей.

"Обстоятельства, на основании которых судья основал свои выводы, приведенные в постановлении суда, доказательства и их оценка являются достаточными, чтобы исключить сомнения в виновности Ионова в совершении вмененного административного правонарушения, а потому не могут служить основанием к отмене постановления судьи районного суда", - решил тогда облсуд и признал законным штраф в 2 тыс. рублей.

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