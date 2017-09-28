В Самарской области работает почти 2 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств

В Самарской области подведены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проводилась с 1 июля по 15 августа 2016 года.

По предварительным данным на территории нашего региона осуществляют свою деятельность 559 сельскохозяйственных организаций, 1947 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 365,3 тысячи личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан, 1075 некоммерческих объединений граждан.

Общая земельная площадь производителей сельскохозяйственной продукции составила 3479,2 тыс. га. Ее наибольшая доля — 77,8% используется под пашни. Поголовье КРС в Самарской области, по данным переписи, составило 249 тыс. голов, 71% из них - поголовье молочного направления.