В Самарской области работает почти 2 тысячи крестьянско-фермерских хозяйств

В Самарской области подведены предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи, которая проводилась с 1 июля по 15 августа 2016 года.
По предварительным данным на территории нашего региона осуществляют свою деятельность 559 сельскохозяйственных организаций, 1947 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, 365,3 тысячи личных подсобных хозяйств и других индивидуальных хозяйств граждан, 1075 некоммерческих объединений граждан.
Общая земельная площадь производителей сельскохозяйственной продукции составила 3479,2 тыс. га. Ее наибольшая доля — 77,8% используется под пашни. Поголовье КРС в Самарской области, по данным переписи, составило 249 тыс. голов, 71% из них - поголовье молочного направления.
Последние комментарии
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.
интересно когда он поедет за субсидиями в МСХ Самарской обл в 513каб