Сотрудник нефтетранспортной компании получил два года условно за покушение на мошенничество

Вступил в силу приговор Промышленного районного суда в отношении 37-летнего Дениса Распивина, признанного виновным в покушении на мошенничество, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.
По данным УФСБ, сведения о возможной причастности ведущего специалиста отдела экономической безопасности службы безопасности компании - оператора нефтетрубопроводов Дениса Распивина к противоправной деятельности были получены в марте 2017 г. при реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий.
Сотрудники спецслужбы установили, что Распивин через посредников предложил директору одного из коммерческих предприятий за денежное вознаграждение в размере 1 млн руб. скрыть якобы допущенные организацией нарушения при поставке песка в интересах компании. При этом Распивин, по версии следствия, не имел реальной возможности и намерения исполнять принятые на себя обязательства.
И 20 марта при получении части денежных средств в размере 600 тыс. руб. Распивин был задержан сотрудниками УФСБ. 21 марта в отношении него было возбуждено уголовное дело.
30 августа решением Промышленного районного суда он был признан виновным и выслушал приговор.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?