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Сотрудник нефтетранспортной компании получил два года условно за покушение на мошенничество

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вступил в силу приговор Промышленного районного суда в отношении 37-летнего Дениса Распивина, признанного виновным в покушении на мошенничество, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе УФСБ по Самарской области.

Сотрудник нефтетранспортной компании получил два года условно за покушение на мошенничество Сотрудник нефтетранспортной компании получил два года условно за покушение на мошенничество
Фото: скриншот с видео ФСБ

По данным УФСБ, сведения о возможной причастности ведущего специалиста отдела экономической безопасности службы безопасности компании - оператора нефтетрубопроводов Дениса Распивина к противоправной деятельности были получены в марте 2017 г. при реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

Сотрудники спецслужбы установили, что Распивин через посредников предложил директору одного из коммерческих предприятий за денежное вознаграждение в размере 1 млн руб. скрыть якобы допущенные организацией нарушения при поставке песка в интересах компании. При этом Распивин, по версии следствия, не имел реальной возможности и намерения исполнять принятые на себя обязательства.

И 20 марта при получении части денежных средств в размере 600 тыс. руб. Распивин был задержан сотрудниками УФСБ. 21 марта в отношении него было возбуждено уголовное дело.

30 августа решением Промышленного районного суда он был признан виновным и выслушал приговор.

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