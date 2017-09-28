"Горилка" крутила на "Такси FM" спорную рекламу

Самарское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства в отношении ООО "Музыкальное радио" и ООО "Акцизная сеть".

Антимонопольное ведомство рассмотрело обращение гражданина, в котором сообщалось, что в эфире радиостанции "Такси FM" 21 июня текущего года распространялась реклама алкогольного магазина "Горилка", предлагавшая принять в специальной акции: "Внимание всем постам! Объявлена спецоперация. Автомобиль с гос. номером Александр, сто шестьдесят три Елена, Валентина стал победителем акции. Компания Горилка оплачивает го штраф на сумму до 1000 руб. Как поняли? Приём! Похоже все в Горилку побежали. И правильно! Ведь только с 13 июня по 31 августа вы можете стать участником акции "Горилка платит штрафы", купив продукцию на сумму от трехсот рублей. Подробности на сайте адрес сайта и в розничных магазинах сети", — говорилось в рекламе. Однако в сообщении отсутствовала информация о правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей, а также сроках, месте и порядке их получения.

Распространителем спорной рекламы являлось ООО "Музыкальное радио", рекламодателем - ООО "Акцизная сеть". На основании этих данных самарское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства.