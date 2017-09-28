"Горилка" крутила на "Такси FM" спорную рекламу

Самарское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства в отношении ООО "Музыкальное радио" и ООО "Акцизная сеть".
Антимонопольное ведомство рассмотрело обращение гражданина, в котором сообщалось, что в эфире радиостанции "Такси FM" 21 июня текущего года распространялась реклама алкогольного магазина "Горилка", предлагавшая принять в специальной акции: "Внимание всем постам! Объявлена спецоперация. Автомобиль с гос. номером Александр, сто шестьдесят три Елена, Валентина стал победителем акции. Компания Горилка оплачивает го штраф на сумму до 1000 руб. Как поняли? Приём! Похоже все в Горилку побежали. И правильно! Ведь только с 13 июня по 31 августа вы можете стать участником акции "Горилка платит штрафы", купив продукцию на сумму от трехсот рублей. Подробности на сайте адрес сайта и в розничных магазинах сети", — говорилось в рекламе. Однако в сообщении отсутствовала информация о правилах проведения мероприятия, количестве призов или выигрышей, а также сроках, месте и порядке их получения.
Распространителем спорной рекламы являлось ООО "Музыкальное радио", рекламодателем - ООО "Акцизная сеть". На основании этих данных самарское УФАС России возбудило дело по признакам нарушения рекламного законодательства.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html