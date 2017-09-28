Солист Самарской оперы Антон Кузенок стал лауреатом голландского конкурса

Солист Самарского театра оперы и балета Антон Кузенок стал лауреатом и обладателем приза Arleen Auger (Арлин Ожер), а также обладателем специального приза прессы на 51-м Международном вокальном конкурсе Opera Oratorio в Голландии.

Конкурс проходил в городах Хертогенбос и Эйндховен. В течение второго раунда жюри выбрало четырех из семи финалистов, в том числе Антона, пригласив их в Амстердам для записи на радио NPO radio 4.

По мнению жюри, самым ярким выступлением оказалось исполнение Антоном Кузенком песни задрипанного мужичонки из оперы "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича, которая в дальнейшем была исполнена в прямом эфире голландского телеканала Max в программе TIJD voor Max.