В статус врио переведены главы департаментов и управлений облправительства

В статус врио переведены главы большинства департаментов и руководители управлений правительства Самарской области, а также вице-губернаторы Дмитрий Овчинников и Александр Фетисов.

Как сообщает сайт правительства региона, соответствующее постановление подписал врио губернатора Дмитрий Азаров 26 сентября. Напомним, 25 сентября в статус врио были переведены министры, председатель правительства, его заместители и вице-губернаторы Александр Кобенко и Игорь Еремин.