В статус врио переведены главы большинства департаментов и руководители управлений правительства Самарской области, а также вице-губернаторы Дмитрий Овчинников и Александр Фетисов.
В статус врио переведены главы департаментов и управлений облправительства
САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Последние комментарии
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.
Рад. Искренне рад. Как человек неравнодушный ждал с нетерпением этого события. Конечно каждая кухарка может управлять государством, но не до такой степени.
Интересно
Совести у чиновников нет. Если бы не Меркушкин, то не один миллион рублей они истратили на себя любимых.Увольнять таких надо. Они и дальше будут воровать.