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Суды Происшествия

В Самаре изготовителя ножей осудили за поножовщину

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Гражданин Таджикистана Пулод Халилов обжаловал приговор, вынесенный ему Октябрьским райсудом Самары в середине сентября. 39-летний мужчина был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью братьев Снопковых и приговорен к трем годам лишения свободы.

Как установило следствие, 23 февраля 2017 г. Халимов пришел к бывшей сожительнице Татьяне Сорокиной и не застал ее дома. Сын сказал, что женщина ушла к подруге отмечать праздник. Экс-сожитель позвонил ей и велел вернуться домой. Самарчанка отказалась, после чего, по ее словам, Халилов стал ее оскорблять.

Она пожаловалась на обидчика 31-летнему другому бывшему сожителю Евгению Снопкову, неделю назад вернувшемуся из мест лишения свободы, где он отбывал срок за незаконные действия с наркотиками. Снопков взял трубку и стал объяснять таджику, что тот не имеет никаких прав на Татьяну.

В результате мужчины договорились встретиться и разобраться. Снопков позвал на подмогу брата - бывшего сотрудника транспортной полиции. Тот явился "на стрелку" с собакой, которую в тот момент выгуливал.

В это время Татьяна вернулась домой и узнала от сына, что после ухода Халимова в их доме прекратилась подача электроэнергии. Сорокина сделала вывод, что это месть бывшего сожителя за неповиновение, и тоже пошла к нему разбираться.

Когда полиция приехала на вызов на ул. Потапова, братьям и Сорокиной уже вызвали "скорую помощь". У мужчин было по несколько ножевых ранений, в том числе и проникающие, а женщина порезала руку, когда, по ее словам, разбила стекло в доме Халимова.

Следственно-оперативная группа изъяла в доме Халимова нож со следами крови, собрала кровь со снега у его дома. А подозреваемый утверждал, что на него напали с пистолетом на его территории, а он, обороняясь, порезал агрессоров. Однако таджика задержали и через несколько дней арестовали.

На предварительном следствии в Октябрьском райотделе полиции установили, что, несмотря на то что у Сергея Снопкова было несколько зарегистрированных единиц оружия, следов его применения на месте преступления и на теле подозреваемого не было обнаружено. Потерпевшие дружно отрицали применение травматики. Кровь, найденная у дома Халимова, по выводам экспертизы, действительно принадлежала Сорокиной.

Таким образом, умышленное причинение тяжкого вреда здоровья двум людям на суде было доказано. Свидетелей защиты у Халимова не имелось и ему дали три года лишения свободы.

Осужденный живет в России уже 15 лет, занимается квартирным ремонтом и изготовлением ножей.

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