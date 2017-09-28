В Самаре изготовителя ножей осудили за поножовщину

Гражданин Таджикистана Пулод Халилов обжаловал приговор, вынесенный ему Октябрьским райсудом Самары в середине сентября. 39-летний мужчина был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью братьев Снопковых и приговорен к трем годам лишения свободы.
Как установило следствие, 23 февраля 2017 г. Халимов пришел к бывшей сожительнице Татьяне Сорокиной и не застал ее дома. Сын сказал, что женщина ушла к подруге отмечать праздник. Экс-сожитель позвонил ей и велел вернуться домой. Самарчанка отказалась, после чего, по ее словам, Халилов стал ее оскорблять.
Она пожаловалась на обидчика 31-летнему другому бывшему сожителю Евгению Снопкову, неделю назад вернувшемуся из мест лишения свободы, где он отбывал срок за незаконные действия с наркотиками. Снопков взял трубку и стал объяснять таджику, что тот не имеет никаких прав на Татьяну.
В результате мужчины договорились встретиться и разобраться. Снопков позвал на подмогу брата - бывшего сотрудника транспортной полиции. Тот явился "на стрелку" с собакой, которую в тот момент выгуливал.
В это время Татьяна вернулась домой и узнала от сына, что после ухода Халимова в их доме прекратилась подача электроэнергии. Сорокина сделала вывод, что это месть бывшего сожителя за неповиновение, и тоже пошла к нему разбираться.
Когда полиция приехала на вызов на ул. Потапова, братьям и Сорокиной уже вызвали "скорую помощь". У мужчин было по несколько ножевых ранений, в том числе и проникающие, а женщина порезала руку, когда, по ее словам, разбила стекло в доме Халимова.
Следственно-оперативная группа изъяла в доме Халимова нож со следами крови, собрала кровь со снега у его дома. А подозреваемый утверждал, что на него напали с пистолетом на его территории, а он, обороняясь, порезал агрессоров. Однако таджика задержали и через несколько дней арестовали.
На предварительном следствии в Октябрьском райотделе полиции установили, что, несмотря на то что у Сергея Снопкова было несколько зарегистрированных единиц оружия, следов его применения на месте преступления и на теле подозреваемого не было обнаружено. Потерпевшие дружно отрицали применение травматики. Кровь, найденная у дома Халимова, по выводам экспертизы, действительно принадлежала Сорокиной.
Таким образом, умышленное причинение тяжкого вреда здоровья двум людям на суде было доказано. Свидетелей защиты у Халимова не имелось и ему дали три года лишения свободы.
Осужденный живет в России уже 15 лет, занимается квартирным ремонтом и изготовлением ножей.
Последние комментарии
Такие новокуйбышевские судьи, которые оскорбляют граждан, фальсифицируют документы, искажают материалы дела, постоянно врут, выносят заведомо неправосудные судебные акты (Алексей Сорокин) не вправе не только кого-то судить, но и заходить на порог здания суда.
Присоединяюсь к просьбе! Да будет так!
нормально..хорошо что хоть нашли их
Давно пора этого криминального адвоката привлечь к ответственности
Интересно: украл ТРИ ТЫСЯЧИ МИЛЛИОНОВ, а штраф - 800 тысяч. Это как?! Значит, 2.200 миллионов и 200 тысяч рублей он уже СЕГОДНЯ может считать ОТМЫТЫМИ и ЛЕГАЛИЗОВАННЫМИ и законно(!!!) своими(!!!). Ведь второй раз по тому же делу этого упыря никто судить не будет. Остаётся только узнать, когда амнистия? В этом месяце или всё-таки в этом году?