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В Чапаевске восстановили газоснабжение после повреждения трубопровода

ЧАПАЕВСК. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пос. Титовка в Чапаевске в 14:00 28 сентября аварийно-ремонтная бригада ООО "СВГК" завершила работы по восстановлению подземного газопровода высокого давления диаметром 300 мм, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Фото: 63.mchs.gov.ru

Напомним, вечером 27 сентября частное лицо при проведении земляных работ повредило подземный газопровод на ул. Платона Люпаева. В результате случившегося без газа осталось 1200 частных домов с населением 8540 человек. Социально значимые объекты под отключение не подпали.

Сейчас газопровод заполнен и находится под давлением, работа восстановлена.

Гид потребителя

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