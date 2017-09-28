В Чапаевске восстановили газоснабжение после повреждения трубопровода

В пос. Титовка в Чапаевске в 14:00 28 сентября аварийно-ремонтная бригада ООО "СВГК" завершила работы по восстановлению подземного газопровода высокого давления диаметром 300 мм, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, вечером 27 сентября частное лицо при проведении земляных работ повредило подземный газопровод на ул. Платона Люпаева. В результате случившегося без газа осталось 1200 частных домов с населением 8540 человек. Социально значимые объекты под отключение не подпали.
Сейчас газопровод заполнен и находится под давлением, работа восстановлена.
Последние комментарии
Вранье то,что дети были на другом уроке. Они еще выходили из класса, как обрушилась штукатурка. Многие дети все видели!!!!!!!!!!!!
Слава богу и спасибо врачам,что осталась жива...
Поражаюсь над таким враньём.про одежду не было её на берегу.(Причина смерти мужчины и обстоятельства случившегося устанавливаются.)ни чего подобного.
Это они могут. Меня они с переломом локтя со смещением и полностью нерабочей висячей рукой послали своим ходом в Семашко.
Бил ужасно ми там купалис когда спатели пришли и начили искат