В Чапаевске восстановили газоснабжение после повреждения трубопровода

В пос. Титовка в Чапаевске в 14:00 28 сентября аварийно-ремонтная бригада ООО "СВГК" завершила работы по восстановлению подземного газопровода высокого давления диаметром 300 мм, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, вечером 27 сентября частное лицо при проведении земляных работ повредило подземный газопровод на ул. Платона Люпаева. В результате случившегося без газа осталось 1200 частных домов с населением 8540 человек. Социально значимые объекты под отключение не подпали.

Сейчас газопровод заполнен и находится под давлением, работа восстановлена.