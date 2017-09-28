В Отрадном 100 человек эвакуировали из жилого дома из-за ложного сообщения о заминировании

Ночью 26 сентября правоохранителям поступило сообщение о заминировании жилого дома на ул. Сабирзянова в Отрадном, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники Росгвардии вместе с полицейскими эвакуировали из пятиэтажного здания около 100 жильцов. Саперы обследовали дом и не обнаружили взрывчатки.

Вскоре правоохранители определили номер, с которого звонил сообщивший о бомбе. По данным пресс-группы Управления Росгвардии по Самарской области, оперативники полиции вместе с сотрудниками вневедомственной охраны установили личности трех мужчин, находившихся в сильном алкогольном опьянении - один из них, 40-летний ранее судимый местный житель, предположительно, и звонил.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело.