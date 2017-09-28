В отделения Почты России поступила карточка, посвященная Самаре - городу-организатору ЧМ по футболу FIFA 2018

28 сентября в почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой, посвященная городу-организатору чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - Самаре. Уже сейчас ее можно приобрести в отделениях Почты России 443054 и 443099 по адресу ул. Ленинградская, 24.

На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены: на марке - официальная эмблема чемпионата и игровой момент матча; на основном изображении - стела "Ладья", панорама национального парка "Самарская Лука" и Жигулевский пивоваренный завод. Тираж карточки составляет 40 тыс. экземпляров.

Дополнительно к выпуску почтовой карточки был изготовлен специальный почтовый штемпель для Самары. Открытки, погашенные таким штемпелем, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются спросом у коллекционеров. Поставить оттиск спецштемпеля на почтовые отправления можно 28 сентября с 14:00 в отделении Почты России 443099.