В отделения Почты России поступила карточка, посвященная Самаре - городу-организатору ЧМ по футболу FIFA 2018

28 сентября в почтовое обращение вышла карточка с оригинальной маркой, посвященная городу-организатору чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™ - Самаре. Уже сейчас ее можно приобрести в отделениях Почты России 443054 и 443099 по адресу ул. Ленинградская, 24.
На почтовой карточке с оригинальной маркой изображены: на марке - официальная эмблема чемпионата и игровой момент матча; на основном изображении - стела "Ладья", панорама национального парка "Самарская Лука" и Жигулевский пивоваренный завод. Тираж карточки составляет 40 тыс. экземпляров.
Дополнительно к выпуску почтовой карточки был изготовлен специальный почтовый штемпель для Самары. Открытки, погашенные таким штемпелем, приобретают дополнительную филателистическую ценность и пользуются спросом у коллекционеров. Поставить оттиск спецштемпеля на почтовые отправления можно 28 сентября с 14:00 в отделении Почты России 443099.
Последние комментарии
Ну какие к черту пристрои??? Стройте новые школы! Школ раз два в городе. Ни садов, ни школ, скоро и в вузы и техникумы будут наплывы детей. Государство требует повышении демографии, а для детей ничего не делается. Кошелев и южный город только строит школы и сады. Где ещё?
Министерство Обороны вначале удосужтесь проезвести проверку и устранить давно пора все недостатки по подачи чистои воды питьевои,надоело травится ТЕХНИЧЕСКОИ ВОДОИ,так как необходимо построить новые насосные,а Жителям говорят что нет ДЕНЕГ у МИН ОБ и Администрации ВОЛЖСКОГО РАИОНА,Прокуратура не реагирует на жалобы Жителеи,Роспотребнадзор отказывается произвести проверку,так это ведомство МИН ОБ,Отопительный сезон не известно воооообще как ов будет,порывы по всему периметру городка,крыши кровли домов так и не отремонтировали вообще не в одном доме,и в домах аварииных в том числе.Напрашивается вопрос кому лапшу на уши вешают???????
Это все замечательно, но каким образом запрет на продажу, который вытесняет пьющих из цивилизованного поля, способствует выработке привычки к ответственному потреблению?
Очевидно, что данные дела рассматривали или узаконивали в пользу преступников такие выдающиеся судьи Самарского облсуда как Мартемьянова, Пиякова и др. Наверное в очередной раз хихикали, перешептывались, не слушая участников процесса. Подтасовали и фальсифицировали протоколы, игнорировали доказательства, чтобы принять заведомо неправосудное решение. А такие уникальные судьи президиума Самарского облсуда как Холодилина, Пинчук и др. очевидно ставили свои подписи под бессвязными обрезками различных несвязанных между собой кусков текстов, чтобы покрыть лживых и бесчестных судей. И все это именем правового государства РФ.
Сергей, в одной статье все не уместишь. А так да, полностью с тобой согласен. http://volga.news/article/332042.html