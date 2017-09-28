Михаил Маряхин: "Вопрос о компенсации льгот - сегодня это наиболее актуальный вопрос"

В среду, 27 сентября, сразу после завершения первого осеннего заседания Самарской губдумы врио губернатора Дмитрий Азаров обсудил с депутатами вопрос, связанный с мерами социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготным проездом на общественном транспорте.

Глава региона предложил для обсуждения этой темы создать специальный совещательный орган. Предполагается, что в него войдут представители политических партий, представленных в областном парламенте, и общественности.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Самарской губернской думе Михаил Маряхин поддержал это решение главы региона.

"Это не только инициатива партий, которые проголосовали против закона, - это и поручение президента, которое он дал во время прямой линии", - заявил он.

По мнению руководителя фракции, вопрос о компенсации льгот - сегодня это наиболее актуальный вопрос, вокруг которого не прекращаются споры, люди продолжают выходить на митинги.

"Я считаю, что этот вопрос необходимо рассмотреть как можно быстрее, - подчеркнул Михаил Маряхин, - и найти компромиссный вариант исходя из возможностей бюджета".