16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Коммунисты ввели мораторий на проведение акций протеста Александр Степанов: "Необходимо выработать совместные решения по компенсации льгот" Михаил Матвеев: "Мы готовы начать диалог с врио губернатора" Михаил Маряхин: "Вопрос о компенсации льгот - сегодня это наиболее актуальный вопрос" Алексей Лескин: "Вместе с врио губернатора мы решили, что пора на деле выполнить просьбу жителей Самарской области"

Партии Власть и политика

Михаил Маряхин: "Вопрос о компенсации льгот - сегодня это наиболее актуальный вопрос"

САМАРА. 28 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 308
Версия для печати

В среду, 27 сентября, сразу после завершения первого осеннего заседания Самарской губдумы врио губернатора Дмитрий Азаров обсудил с депутатами вопрос, связанный с мерами социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготным проездом на общественном транспорте.

Глава региона предложил для обсуждения этой темы создать специальный совещательный орган. Предполагается, что в него войдут представители политических партий, представленных в областном парламенте, и общественности.

Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Самарской губернской думе Михаил Маряхин поддержал это решение главы региона.

"Это не только инициатива партий, которые проголосовали против закона, - это и поручение президента, которое он дал во время прямой линии", - заявил он.

По мнению руководителя фракции, вопрос о компенсации льгот - сегодня это наиболее актуальный вопрос, вокруг которого не прекращаются споры, люди продолжают выходить на митинги.

"Я считаю, что этот вопрос необходимо рассмотреть как можно быстрее, - подчеркнул Михаил Маряхин, - и найти компромиссный вариант исходя из возможностей бюджета".

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Семененко 24 марта 2017 04:34 В регионе проконтролируют установку онлайн-касс

"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.

Михаил Вдовин 03 июля 2015 18:45 "Единая Россия" сформировала обновленную команду для участия в выборах в районные советы Самары

Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?

михаил вдовин 30 января 2015 17:47 "Единая Россия" утвердила план мероприятий по реализации посланий президента и губернатора

Надо не на тезисы опираться. а работать.

Олег З.............. 22 января 2015 13:45 Хинштейн назначен куратором от "Единой России" по Красноярскому краю, Архангельской и Томской областям

наконец-то отбыл от Самарской губерниии

михаил вдовин 27 декабря 2014 13:24 Александр Фетисов: "2015 год - год подготовки к большой федеральной кампании по выборам в Госдуму РФ"

Начали с роста цен.

Фото на сайте

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Самарская делегация приняла участие в работе первого дня съезда "Единой России"

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Игорь Станкевич проголосовал на участке в школе №6 в Самаре

Конференция реготделения партии "Единая Россия"

Конференция реготделения партии "Единая Россия"

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1