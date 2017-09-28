Михаил Маряхин: "Вопрос о компенсации льгот - сегодня это наиболее актуальный вопрос"

В среду, 27 сентября, сразу после завершения первого осеннего заседания Самарской губдумы врио губернатора Дмитрий Азаров обсудил с депутатами вопрос, связанный с мерами социальной поддержки различных категорий граждан, в том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготным проездом на общественном транспорте.
Глава региона предложил для обсуждения этой темы создать специальный совещательный орган. Предполагается, что в него войдут представители политических партий, представленных в областном парламенте, и общественности.
Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Самарской губернской думе Михаил Маряхин поддержал это решение главы региона.
"Это не только инициатива партий, которые проголосовали против закона, - это и поручение президента, которое он дал во время прямой линии", - заявил он.
По мнению руководителя фракции, вопрос о компенсации льгот - сегодня это наиболее актуальный вопрос, вокруг которого не прекращаются споры, люди продолжают выходить на митинги.
"Я считаю, что этот вопрос необходимо рассмотреть как можно быстрее, - подчеркнул Михаил Маряхин, - и найти компромиссный вариант исходя из возможностей бюджета".
Последние комментарии
"Инициатива "Единой России" организовать в регионах мониторинг внедрения онлайн-касс очень своевременная. Какой бы хорошей ни была эта задумка, ее реализация пока хромает." Сначала не продумать и не подготовить реализацию, наспех протащить закон без консультаций с экспертами, а после очевидного провала по срокам запустить мониторинг - ОЧЕНЬ СВОЕВРЕМЕННО. Отличные задумки у ГосДумы и конкурсы интересные. Им бы в тамады податься всем скопом.
Так не понятно, г. Сюсин входит в эту команду?
Надо не на тезисы опираться. а работать.
наконец-то отбыл от Самарской губерниии
Начали с роста цен.