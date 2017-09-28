Александр Степанов: "Необходимо выработать совместные решения по компенсации льгот"

В среду, 27 сентября, врио губернатора Дмитрий Азаров обсудил с депутатами вопрос, связанный с мерами соцподдержки различных категорий граждан, том числе ветеранов труда, работающих пенсионеров, а также льготного проезда на общественном транспорте.

Глава региона предложил создать специальный совещательный орган для обсуждения этой темы. Предполагается, что в него войдут члены политических партий, представленных в областном парламенте, представители общественности.

Это решение прокомментировал для Волга Ньюс руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов.

"В принципе, тот посыл, который Дмитрий Азаров дал на заседании губдумы, меня очень порадовал. Дмитрий Игоревич и публично, и потом в личной беседе повторил те же слова о том, что он будет работать со всеми политическими партиями. Мы все воодушевлены этими словами", - заявил Александр Степанов.

И создание такой рабочей группы - это, по его мнению, положительный сигнал: областное правительство обратило внимание на эту проблему. "Дмитрий Игоревич откликнулся очень живо, не побоюсь этого слова, молниеносно отреагировал, - рассказал руководитель фракции ЛДПР. - 27 сентября мы с ним говорили об этой проблематике, и спустя полтора часа после окончания заседания я уже знал, что нашей фракции выделили в этой рабочей группе два места".

Александр Степанов разделяет мнение руководителя региона о том, что вопросы, связанные с компенсацией льгот, очень волнуют людей, поэтому необходимо глубже вникнуть в эту тему и выработать совместные решения.

"И в этом главу региона поддерживают депутаты от всех фракций, представленных в губернской думе", - отметил депутат.